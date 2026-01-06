Мареска впервые отреагировал на шокирующее увольнение из Челси
Энцо рад, что помог клубу стать лучше
Уже бывший главный тренер лондонского «Челси» Энцо Мареска прокомментировал свое неожиданное увольнение:
«Мое путешествие с «Челси» началось с квалификационных раундов Лиги конференций. Я ухожу с внутренним спокойствием, оставляя такой престижный клуб, как «Челси», там, где он и должен быть.
Я хочу поблагодарить всех болельщиков «Челси» за поддержку в течение последних 18 месяцев. Эта поддержка была решающей для достижения квалификации в Лигу чемпионов, победы в Лиге конференций и победы в Клубном чемпионате мира. Эти победы я всегда буду хранить в своем сердце!
Особая благодарность всем игрокам, которые сопровождали меня в этом замечательном путешествии. Желаю всем, кто делил со мной каждый миг, успехов во второй половине сезона и в будущем. Спасибо, «Челси», от меня и моей семьи».
