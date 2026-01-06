Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Мареска впервые отреагировал на шокирующее увольнение из Челси
Англия
06 января 2026, 18:04 |
842
0

Мареска впервые отреагировал на шокирующее увольнение из Челси

Энцо рад, что помог клубу стать лучше

06 января 2026, 18:04 |
842
0
Мареска впервые отреагировал на шокирующее увольнение из Челси
Getty Images/Global Images Ukraine. Энцо Мареска

Уже бывший главный тренер лондонского «Челси» Энцо Мареска прокомментировал свое неожиданное увольнение:

«Мое путешествие с «Челси» началось с квалификационных раундов Лиги конференций. Я ухожу с внутренним спокойствием, оставляя такой престижный клуб, как «Челси», там, где он и должен быть.

Я хочу поблагодарить всех болельщиков «Челси» за поддержку в течение последних 18 месяцев. Эта поддержка была решающей для достижения квалификации в Лигу чемпионов, победы в Лиге конференций и победы в Клубном чемпионате мира. Эти победы я всегда буду хранить в своем сердце!

Особая благодарность всем игрокам, которые сопровождали меня в этом замечательном путешествии. Желаю всем, кто делил со мной каждый миг, успехов во второй половине сезона и в будущем. Спасибо, «Челси», от меня и моей семьи».

По теме:
ГВАРДИОЛА: «У Ман Сити травмированы 6–7 игроков. Такое иногда случается»
Ман Сити назначил медосмотр. Клуб подписывает первого зимнего новичка
Росеньор и другие. Пять действующих тренеров команд АПЛ, игравших в лиге
чемпионат Англии по футболу отставка Английская Премьер-лига Энцо Мареска Челси
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(12)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Джейк Пол столкнулся с серьезными проблемами после поражения от Джошуа
Бокс | 05 января 2026, 19:23 0
Джейк Пол столкнулся с серьезными проблемами после поражения от Джошуа
Джейк Пол столкнулся с серьезными проблемами после поражения от Джошуа

Американец до сих пор не может оправиться от травм

Шахтер вернулся к кандидатуре игрока, которым интересовался три года назад
Футбол | 06 января 2026, 18:48 0
Шахтер вернулся к кандидатуре игрока, которым интересовался три года назад
Шахтер вернулся к кандидатуре игрока, которым интересовался три года назад

Джеффиньо вновь возник «на радарах» у донецкого клуба

Шахтер сообщил, что готов продать футболиста за 113 миллионов
Футбол | 06.01.2026, 10:04
Шахтер сообщил, что готов продать футболиста за 113 миллионов
Шахтер сообщил, что готов продать футболиста за 113 миллионов
Рубанули с плеча. Но и Аморим наработал на неуд
Футбол | 06.01.2026, 12:09
Рубанули с плеча. Но и Аморим наработал на неуд
Рубанули с плеча. Но и Аморим наработал на неуд
Молодежный ЧМ по хоккею. Стали известны все соперники сборной Украины
Хоккей | 06.01.2026, 03:10
Молодежный ЧМ по хоккею. Стали известны все соперники сборной Украины
Молодежный ЧМ по хоккею. Стали известны все соперники сборной Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Вратарю сборной Украины указали на дверь. Клуб лишится десяти игроков
Вратарю сборной Украины указали на дверь. Клуб лишится десяти игроков
05.01.2026, 09:03 6
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Усик? Нет, это слишком. Это навредит его карьере»
Леннокс ЛЬЮИС: «Усик? Нет, это слишком. Это навредит его карьере»
05.01.2026, 05:02 1
Бокс
Дембеле – пятый, Усик – 14-й. Определен лучший спортсмен 2025 года в Европе
Дембеле – пятый, Усик – 14-й. Определен лучший спортсмен 2025 года в Европе
05.01.2026, 07:07 6
Бокс
Желтая, пенальти и 70 минут для Забарного. ПСЖ в дерби переиграл Париж
Желтая, пенальти и 70 минут для Забарного. ПСЖ в дерби переиграл Париж
04.01.2026, 23:59 25
Футбол
Манчестер Сити попрощается с Гвардиолой. Ему уже нашли замену
Манчестер Сити попрощается с Гвардиолой. Ему уже нашли замену
05.01.2026, 15:59 9
Футбол
Футболист Динамо не вернулся в расположение клуба после отпуска
Футболист Динамо не вернулся в расположение клуба после отпуска
06.01.2026, 07:48 4
Футбол
Назван новый тренер Челси. Он уже вылетел в Лондон
Назван новый тренер Челси. Он уже вылетел в Лондон
04.01.2026, 20:09 6
Футбол
Молодежный ЧМ по хоккею. Швеция и Чехия сыграли драматичный матч за золото
Молодежный ЧМ по хоккею. Швеция и Чехия сыграли драматичный матч за золото
06.01.2026, 11:05 2
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем