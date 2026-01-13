Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Тете перебил трансферный рекорд экс-игроков Шахтера и Днепра
Бразилия
13 января 2026, 19:36 | Обновлено 13 января 2026, 19:38
Все футболисты в топ-3 самых дорогих подписаний в истории Гремио играли в свое время в УПЛ

Getty Images/Global Images Ukraine. Тете

Бразильский правый вингер Тете стал самым дорогим приобретением в истории бразильского Гремио.

Экс-игрок донецкого Шахтера перешел из Панатинаикоса в бразильскую команду за 6,2 млн евро.

Интересным фактом является то, что предыдущий трансферный рекорд Гремио принадлежал двум футболистам, которых приобрели в клубах УПЛ.

За 6 млн евро в 2012 году Гремио купил у Шахтера боливийца Марсело Морено, а в 2014 году – за такую же сумму бразильца Джулиано из Днепра.

Самые дорогие приобретения в истории Гремио:

  • 6,2 млн евро – Тете (из Панатинаикоса), 2026
  • 6,0 млн евро – Марсело Морено (из Шахтера), 2012
  • 6,0 млн евро – Джулиано (из Днепра), 2014
  • 4,5 млн евро – Милер Боланьос (из Эмелека), 2016
  • 4,3 млн евро – Кристиан Оливейра (из ФК Лос-Анджелес), 2025
  • 4,3 млн евро – Вагнер Леонардо (из Витории), 2025
  • 4,0 млн евро – Габи Амато (из Рейнджерс), 2000
  • 4,0 млн евро – Франко Кристальдо (из Атлетико Уракан), 2023
  • 3,75 млн евро – Соуза (из Порту), 2013
  • 3,7 млн евро – Фелипе Карбальо (из Насьоналя), 2023
По теме:
Экс-лидер Шахтера получил предложение из Саудовской Аравии
Ман Сити, Вест Хэм, Пэлас. Клуба АПЛ – в лидерах по расходам зимой
Шахтер получил предложение по вингеру. Горняки дали ответ
Гремио чемпионат Бразилии по футболу Тете Марсело Морено рекорд статистика рейтинг трансферы
Дмитрий Вус
