Тете перебил трансферный рекорд экс-игроков Шахтера и Днепра

Бразильский правый вингер Тете стал самым дорогим приобретением в истории бразильского Гремио.

Экс-игрок донецкого Шахтера перешел из Панатинаикоса в бразильскую команду за 6,2 млн евро.

Интересным фактом является то, что предыдущий трансферный рекорд Гремио принадлежал двум футболистам, которых приобрели в клубах УПЛ.

За 6 млн евро в 2012 году Гремио купил у Шахтера боливийца Марсело Морено, а в 2014 году – за такую же сумму бразильца Джулиано из Днепра.

Самые дорогие приобретения в истории Гремио: