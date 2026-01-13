Бразилия13 января 2026, 19:36 | Обновлено 13 января 2026, 19:38
1101
0
Тете перебил трансферный рекорд экс-игроков Шахтера и Днепра
Все футболисты в топ-3 самых дорогих подписаний в истории Гремио играли в свое время в УПЛ
13 января 2026, 19:36 | Обновлено 13 января 2026, 19:38
1101
0
Бразильский правый вингер Тете стал самым дорогим приобретением в истории бразильского Гремио.
Экс-игрок донецкого Шахтера перешел из Панатинаикоса в бразильскую команду за 6,2 млн евро.
Интересным фактом является то, что предыдущий трансферный рекорд Гремио принадлежал двум футболистам, которых приобрели в клубах УПЛ.
За 6 млн евро в 2012 году Гремио купил у Шахтера боливийца Марсело Морено, а в 2014 году – за такую же сумму бразильца Джулиано из Днепра.
Самые дорогие приобретения в истории Гремио:
- 6,2 млн евро – Тете (из Панатинаикоса), 2026
- 6,0 млн евро – Марсело Морено (из Шахтера), 2012
- 6,0 млн евро – Джулиано (из Днепра), 2014
- 4,5 млн евро – Милер Боланьос (из Эмелека), 2016
- 4,3 млн евро – Кристиан Оливейра (из ФК Лос-Анджелес), 2025
- 4,3 млн евро – Вагнер Леонардо (из Витории), 2025
- 4,0 млн евро – Габи Амато (из Рейнджерс), 2000
- 4,0 млн евро – Франко Кристальдо (из Атлетико Уракан), 2023
- 3,75 млн евро – Соуза (из Порту), 2013
- 3,7 млн евро – Фелипе Карбальо (из Насьоналя), 2023
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 13 января 2026, 18:13 1
Одесский клуб простился с главным тренером
Теннис | 13 января 2026, 04:27 2
Марта провела отличную неделю на австралийском пятисотнике
Футбол | 13.01.2026, 17:28
Футбол | 12.01.2026, 19:18
Футбол | 12.01.2026, 20:54
Комментарии 0
Популярные новости
12.01.2026, 05:30 1
12.01.2026, 06:55
11.01.2026, 23:08 25
12.01.2026, 04:30 2
12.01.2026, 08:30 6
12.01.2026, 09:00
12.01.2026, 00:10 1
12.01.2026, 00:13 1