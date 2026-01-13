Кубо в кубе, а Хаби – безработный. Обзор 19 тура Примеры

В этом туре ЛЛ «Барселона» и «Реал» даже не играли, а вступление все равно о них. Эль-Класико состоялось (3:2)! Было ли оно хорошим? Ну, нет. Вроде бы 5 голов, но аж 3 – в добавленное к первому тайму время. Несколько скучных отрезков почти без моментов. Ощутимо слабое выступление «Реала», которого едва не хватило команде для ничьей в основное время – следовательно, и такое себе выступление «Барселоны». Ямаль не впечатлил. Мбаппе не впечатлил. Голов-шедевров мы не увидели. Еще и после игры произошел акт неуважения: «Реал» отказался устроить чемпионский коридор для соперника. Инициировал такое действие Мбаппе. Хотя Хаби был против. Настолько, что уже на следующий день решил прекратить свои отношения с командой. Такое себе Класико с печальным исходом.

Но прицельно разбирать его – работа моих коллег. Я здесь для другого: чтобы обсудить главные события последнего тура Примеры. Там, конечно, без Ямаля и Мбаппе – но также крайне интересно.

Один в поле не воин

Отсутствие матчей «Барселоны» и «Реала» = возможность поговорить о других командах. Гораздо менее успешных, но также очень известных. Вот, например, «Валенсия» – еще недавно участник еврокубков, а теперь – претендент на вылет в Сегунду. Конечно, виновный – владелец, но конкретно в этом сезоне не только он. Команда в зоне вылета, но по xPTS – аж в топ-11. 9 очков недобора! Худший показатель в чемпионате. Не везет? Ну, да. Но есть еще как минимум одна весомая причина: нет финишера, кроме Дуро. Тот свое забивает (6 голов при 5 xG), а все его партнеры по атаке – нет. Вот потом и получается, что «Валенсия» переигрывает «Эльче» по ожидаемым голам почти на двойку, но не побеждает в матче (1:1). Нужен еще один форвард. Уже зимой. Или под Сегунду летом.

Увольнять – нормально

Мареска, Аморим, Алонсо – тренеры, которые были уволены в первые недели 2026 года. И о каждом можно сказать «заслужил лучшего отношения». В последнее время болельщик легко становится на сторону тренера в подобных ситуациях. Зритель уже распознает откровенно неудачные решения руководства. Но иногда увольнение квалифицированного тренера – то, что нужно. «Овьедо» сменил уже пару таких в сезоне Ла Лиги – и, кажется, наконец нашел «своего». Гильермо Альмада взялся из ниоткуда, а до лета даже не работал в Европе. Откопали в Сегунде, где тот выигрывал 1 матч из 3, а в Примере он стартовал с 3 ничьих подряд – лучшего отрезка без поражений для команды в сезоне. Теперь даже «Бетис» шокировал (1:1). Искать «своего» тренера методом проб и ошибок – нормально и может сработать. Особенно если ты маленький клуб.

Кубо в кубе

Несколько лет назад Кубо называли идеальной заменой для Салаха. После этого японец сдал: оформил только 7 голевых действий за ровно 50 матчей Ла Лиги до последнего удачного отрезка. А сейчас имеет 1+2 в 3 поединках, в 2 из них – статус MVP. Что произошло? Все просто: смена тренера. Неизвестно, что именно говорили Такефусе предшественники, но новый Матераццо нашел подход к азиату. Голевые действия – это хорошо, но Кубо крут не только в финальной стадии атаки. Он обводит, прессингует, создает опасность у чужих ворот и действительно полезен в игре против мяча. В игре с «Хетафе» (2:1) в пятницу стал лучшим и по ключевым пасам, и по отборам круглого – редкая статистическая комбинация для футболиста, а группы атаки – тем более. Топовая версия Кубо – так сказать, Кубо в кубе – вернулась! Зажжет на ЧМ и пойдет на повышение. В «Ливерпуле» справа может быть свободно летом, кстати...

Прощение через страдания

«Жирона» не просто пытается сохранить прописку в Ла Лиге – как будто пытается заслужить это. Кажется, окончательно бросила побеждать уверенно и с запасом. Нет, теперь если выигрывает – только путем страданий и героизма. В этом туре справилась с «Осасуной» по счету (1:0), но уступила по ударам и владению мячом, по пасам в последнюю треть. Доигрывала в меньшинстве. Немало отбивалась. Совершила почти втрое больше отборов. По-геройски? Конечно! Но мучается на поле. И, знаете, это правильно! Команда провела очередную неудачную трансферную кампанию летом. Снова в основном подбирали хлам. Чего только стоит Лемар, который с августа по декабрь включительно только один раз провел на поле 60+ минут? «Жирона» заслужила страдать. Игроки искупают вину боссов. Нечестно? Конечно, но таков футбол.

Алонсо

Не буду говорить о Класико, потому что у нас на обзоре другой турнир. Но Алонсо – тренер Ла Лиги, поэтому сказать несколько слов о его увольнении я должен. Конечно, глупое решение. Показательно, что букмекер сразу выкатил линию на следующую команду Хаби, а там – «Ливерпуль» и «Бавария» в фаворитах, в топ-5 – сборная Испании, в топ-10 – «ПСЖ» и «Ман Сити». То есть всем понятно, что испанец – квалифицированный специалист, который не провалился в Мадриде. «Реал» потерял топ-тренера. Хотя даже не так: в конфликте между игроками и наставником не выбрал второго. Это не современно, но нормально для мадридской команды. Она живет по этому принципу годами, последовательна и довольно успешна – имеет право не меняться. Стоило ли все же сделать это ради Хаби? Покажет история. А прямо сейчас разойтись – лучшее решение для обоих. Без друг друга Хаби и «Реалу» будет легче.

О других матчах

В прошлом туре «Вильярреал» проиграл по владению «Эльче», теперь – «Алавесу». И снова победил (3:1). Я уже не знаю, как еще должен выигрывать матчи Марселино, чтобы «Атлетико» решился пригласить его следующим тренером после Симеоне. Это мэтч. «Сельта» намучилась с вратарем «Севильи» Влаходимосом, но все же пробила его с пенальти (1:0). Другие футболисты «Севильи» на поле так и не вышли. «Леванте» продлил до 3 матчей свою беспроигрышную серию ничьей с «Эспаньолом» (1:1), подтвердив мнение о том, что смены тренера в Испании в этом сезоне работают успешнее, чем в любой другой топ-лиге. «Райо» выстрадал первую победу за 9 туров в игре с «Мальоркой» (2:1). Классика жанра: дома и ударом с пенальти.

Сборная тура

Честное признание: без игроков «Реала» и «Барселоны» трудно. В этом туре было мало топ-перформансов, особенно среди футболистов группы атаки. Поэтому сыграем «автобусной» схемой 5-4-1. На воротах – вратарь «Севильи» Влаходимос. Пропустил? Да. Проиграл матч? Тоже да. Но совершил 6 сейвов, а пробить его сопернику удалось только с пенальти. Да и вообще: умудрился стать игроком матча по версии часто несправедливого к вратарям Whoscored. Кроме грека, больше в рамке ворот чудес в этом туре никто не творил. С ним не пропустим много, а забьем благодаря единственному в нашей команде форварду Микаутадзе. Тот в туре отличился голом, а еще нанес 3 удара, выполнил 2 паса под удары партнеров, 4 раза обошел соперников на дриблинге и заработал на себе 3 фола. Главный человек в атаке команды. Нашей – тоже.

Но Микаутадзе не единственный представитель «Вильярреала» в сборной тура. Ему на помощь и на левый фланг нашей атаки берем Молейро. У того гол+пас: вопросы? На противоположном крыле нападения используем Кубо. Вингер с голевым пасом – хорошо, а с 4 отборами – настоящее сокровище. В центре полузащиты надеюсь на Эспозито и Ло Сельсо. Первый запомнился 12 (!) оборонительными действиями, в том числе 6 отборами. Защита «Эспаньола» с ним спокойна, значит, и мы – тоже. А вот футболист «Бетиса» просто с позиции центрального хава умудрился стать главным в атаке команды: 4 удара, 1 пас под попытку партнера, удачный дриблинг и заработанные фолы. Ну и да, единственный гол команды в матче. С ним в составе точно забьем.

На краях защиты – атакующие Морено из «Жироны» и Арамбуру из «Сосьедада». У обоих голевые действия в своих матчах, у обоих – победные. А вот в центре обороны креативная тройка: футболисты из «Леванте», «Сельты» и «Овьедо». Первую команду представляет де ла Фуэнте с 9 удачными действиями в защите и голевым пасом. Вторую – известный всем нам Алонсо с победным мячом с пенальти в ворота «Севильи». Из «Овьедо» берем Кармо, который своими 4 отборами и 7 выносами помешал «Бетису» обыграть главного аутсайдера сезона Примеры. Тренировать этих героев будет наставник Кармо Гильермо Альмада. Взял аутсайдера и заставил его за несколько недель научиться играть в футбол настолько хорошо, что тот выглядел целостно даже на фоне «Бетиса». Страшно представить, насколько великолепно будет выступать с ним наша команда.

5-4-1: Влаходимос («Севилья») – Морено («Жирона»), де ла Фуэнте («Леванте»), Алонсо («Сельта»), Кармо («Овьедо»), Арамбуру («Сосьедад») – Молейро («Вильярреал»), Ло Чельсо («Бетис»), Эспозито («Эспаньол»), Кубо («Сосьедад») – Микаутадзе («Вильярреал»)

Тренер тура – Гильермо Альмада («Овьедо»)

Игрок тура – Кубо («Сосьедад»)

Факты тура:

– 2 раза попал в каркас ворот «Овьедо» Кучо из «Бетиса» в субботнем матче. Это были его 53 и 54 удары в сезоне Ла Лиги – и первое и второе попадание в каркас соответственно. Одно из попаданий в перекладину – ударом с центрального круга;

– 2 матча подряд выиграла «Жирона» в Примере. Такого с ней не случалось с первой половины января 2025 – ровно год;

– 5 последних забитых голов «Жироны» в Ла Лиге – мячи украинцев. Последний раз кто-то без украинского паспорта в составе команды в Примере отличался еще в ноябре;

– 9 побед против клубов второй половины таблицы одержал в сезоне «Вильярреал». Это 100% показатель. Если выиграет перенесенный поединок с «Леванте», будет иметь 10 – больше, чем у «Реала» и «Барселоны» (у обоих по 9);

– 3 команды Ла Лиги сменили тренеров в течение последнего месяца и успели сыграть с новыми в Примере: «Реал Сосьедад», «Леванте» и «Овьедо». На троих новые наставники провели 8 матчей в Примере – и не проиграли ни одного.

Выступления наших

Если «Жирона» вылетит, то Цыганков и Ванат не будут играть в Сегунде. Пожалуй, для меня это главный итог последних туров. Виктор – лидер команды, а Влад действительно постепенно адаптируется к футболу, где у него 1 момент за матч вместо 3-4, и начинает бережнее относиться к своим шансам. Оба, я предполагаю, не потерялись бы в более серьезных командах, поэтому вылетать с «Жироной» не должны. Сейчас дела обстоят так, что украинцы дают каталонскому клубу больше, чем каталонский клуб дает им. Это не только из-за голов, но и из-за того, что в последние недели только Ванат и Цыганков стабильно держат уровень. Другие футболисты не убеждают. В составе «Жироны» слишком много «пассажиров». Проект доживает свое. Летом должен быть перезапуск. И я не вижу никаких причин, почему Влад и Витя должны в нем участвовать.

