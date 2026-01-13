Туран назвал свою главную мечту. Она касается Украины
Тренер хочет, чтобы все войны в мире закончились
Главный тренер донецкого «Шахтера» турецкий специалист Арда Туран высказался на тему войны и мира в мире. Турецкий специалист сделал лаконичное, но эмоциональное заявление, которое быстро разошлось в СМИ.
«Я хочу, чтобы все войны в мире закончились», – сказал Ардра Туран.
Ранее главный тренер донецкого «Шахтера» Арда Туран отреагировал на смерть легендарного турецкого футболиста и бывшего игрока «Галатасарая» Гекмена Озденака. Наставник «горняков», который является воспитанником стамбульского клуба, выразил соболезнования.
