Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
13 января 2026, 19:42 |
Туран назвал свою главную мечту. Она касается Украины

Тренер хочет, чтобы все войны в мире закончились

Туран назвал свою главную мечту. Она касается Украины
ФК Шахтер. Арда Туран

Главный тренер донецкого «Шахтера» турецкий специалист Арда Туран высказался на тему войны и мира в мире. Турецкий специалист сделал лаконичное, но эмоциональное заявление, которое быстро разошлось в СМИ.

«Я хочу, чтобы все войны в мире закончились», – сказал Ардра Туран.

Ранее главный тренер донецкого «Шахтера» Арда Туран отреагировал на смерть легендарного турецкого футболиста и бывшего игрока «Галатасарая» Гекмена Озденака. Наставник «горняков», который является воспитанником стамбульского клуба, выразил соболезнования.

Арда Туран чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Шахтер Донецк российско-украинская война
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
