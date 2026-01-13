Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
13 января 2026, 20:12 | Обновлено 13 января 2026, 20:18
2

Шахтер и Динамо попали в топ-10 Европы по интересному показателю

Против украинских грандов создают очень мало моментов в пересчете на xG

Getty Images/Global Images Ukraine. Шахтер

& «Шахтер» и «Динамо», по данным швейцарской исследовательской группы CIES Football Observatory, входят в топ-10 лучших европейских команд сезона 2025/26, которые в среднем за 90 минут игрового времени позволяют своим соперникам по чемпионату иметь очень низкий показатель xG.

Соперники горняков в УПЛ имеют в среднем только 0,69 xG, а «Динамо» – 0,74 xG.

Если брать во внимание все высшие дивизионы европейских чемпионатов, то Шахтер с таким показателем занимает 5-е место среди всех команд, а киевляне – 8-е.

Лидером данного рейтинга является «Порту» с показателем xG своих соперников по чемпионату Португалии, который равен всего 0,51.

Второй после «драконов» идет «Бавария» (0,55), третьим – «Спортинг» (0,63).

Команды высших европейских чемпионатов с самым низким средним показателем xG команд-соперников за 90 минут в сезоне 2025/26

  • 0,51 – Порту
  • 0,55 – Бавария
  • 0,63 – Спортинг
  • 0,65 – Олимпиакос
  • 0,69 – Шахтер
  • 0,69 – ПАОК
  • 0,71 – Славия
  • 0,74 – Динамо Киев
  • 0,75 – Арсенал
  • 0,79 – РФШ

Сообщение, распространенное CIES Football Observatory (@cies_football)

Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Комментарии 2
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Ответить
Ответить
