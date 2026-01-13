Шахтер и Динамо попали в топ-10 Европы по интересному показателю
Против украинских грандов создают очень мало моментов в пересчете на xG
& «Шахтер» и «Динамо», по данным швейцарской исследовательской группы CIES Football Observatory, входят в топ-10 лучших европейских команд сезона 2025/26, которые в среднем за 90 минут игрового времени позволяют своим соперникам по чемпионату иметь очень низкий показатель xG.
Соперники горняков в УПЛ имеют в среднем только 0,69 xG, а «Динамо» – 0,74 xG.
Если брать во внимание все высшие дивизионы европейских чемпионатов, то Шахтер с таким показателем занимает 5-е место среди всех команд, а киевляне – 8-е.
Лидером данного рейтинга является «Порту» с показателем xG своих соперников по чемпионату Португалии, который равен всего 0,51.
Второй после «драконов» идет «Бавария» (0,55), третьим – «Спортинг» (0,63).
Команды высших европейских чемпионатов с самым низким средним показателем xG команд-соперников за 90 минут в сезоне 2025/26
- 0,51 – Порту
- 0,55 – Бавария
- 0,63 – Спортинг
- 0,65 – Олимпиакос
- 0,69 – Шахтер
- 0,69 – ПАОК
- 0,71 – Славия
- 0,74 – Динамо Киев
- 0,75 – Арсенал
- 0,79 – РФШ
Сообщение, распространенное CIES Football Observatory (@cies_football)
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Марта провела отличную неделю на австралийском пятисотнике
Анатолий уже летом покинет клуб
Смелые харьковчане положат этому конец!