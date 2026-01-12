Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Германии
Гамбург
13.01.2026 21:30 - : -
Байер
Германия
12 января 2026, 21:24 | Обновлено 12 января 2026, 21:33
Гамбург – Байер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии

Матч начнется 13 января в 21:30 по Киеву

ФК Байер

Во вторник, 13 января, состоится поединок 17-го тура чемпионата Германии между «Гамбургом» и леверкузенским «Байером». По киевскому времени игра начнется в 21:30.

Гамбург

Для новичка чемпионата текущий сезон проходит достаточно сложно. За 16 туров Бундеслиги «Гамбургу» удалось получить 16 зачетных пунктов, благодаря которым он сейчас занимает 13-ю строчку турнирной таблицы. Расстояние от зоны вылета на данный момент составляет 4 зачетных пункта.

С Кубка Германии команда вылетела на стадии 1/8 финала от «Гольштайн Киль».

Байер Леверкузен

После сумбурного начала сезона леверкузенский коллектив, кажется, смог найти свою игру. За 16 матчей Бундеслиги команде удалось добыть в борьбе 29 зачетных пунктов, благодаря которым она пока занимает 4-е место турнирной таблицы. Расстояние от 2-й ступени составляет всего 4 балла, а вот лидер, «Бавария», вырвался вперед уже на 15 очков. В Кубке Германии «Байер» дошел до четвертьфинала, где сыграет против «Санкт-Паули».

За 6 туров Лиги чемпионов немцам удалось добыть в борьбе 9 очков, позволяющих им занимать 20-е место общей таблицы соревнований. И от 8-й, и от 25-й позиции клуб отделяет 3 балла.

Личные встречи

Последний раз клубы встречались между собой еще в 2018 году в рамках Бундеслиги. Тогда победу со счетом 1:2 одержал «Байер».

Интересные факты

  • За последние 5 игр «Гамбург» смог одержать лишь 1 победу.
  • «Байер» пропустил всего 19 голов в текущем сезоне Бундеслиги – 3-й лучший результат среди всех команд.
  • В 3/4 предыдущих матчах «Байера» было забито 4 и более голов.

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.66.

Гамбург
13 января 2026 -
21:30
Байер
Гамбург Байер прогнозы прогнозы на футбол чемпионат Германии по футболу Бундеслига
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
