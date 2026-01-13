Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ФОТО. Ресторан Гвардиолы в Манчестере закрылся с рекордными убытками
13 января 2026, 19:46 | Обновлено 13 января 2026, 20:43
ФОТО. Ресторан Гвардиолы в Манчестере закрылся с рекордными убытками

Гвардиолу постигла неудача за пределами футбольного поля

ФОТО. Ресторан Гвардиолы в Манчестере закрылся с рекордными убытками
The Times. Пеп Гвардиола

Ресторан «Tast» в Манчестере, совладельцем которого был главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола, закрылся спустя семь лет после открытия с совокупными убытками почти 2 млн фунтов стерлингов.

Причиной названы «исключительно сложные условия ведения бизнеса и рост расходов».

Заведение высокой кухни с каталонским уклоном принадлежало Гвардиоле и исполнительному директору «Манчестер Сити» Феррану Сориано, а одним из инвесторов также был бывший спортивный директор клуба Чики Бегиристайн. Именно в «Tast» в 2022 году руководство клуба праздновало подписание контракта с Эрлингом Холандом.

По словам эксперта по футбольным финансам Кирана Магуайра из Университета Ливерпуля, в сезоне 2023/24 ресторан потерял более 200 тысяч фунтов, доведя общие убытки почти до 1,9 млн. Заведение продолжало работать за счет инвестиций акционеров, однако в итоге было принято решение о закрытии.

Максим Лапченко Источник: The Times
