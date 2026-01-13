Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Таких было только четыре. Ньюкасл дважды подряд может завоевать Кубок Лиги
Кубок английской лиги
13 января 2026, 19:33 |
197
0

Таких было только четыре. Ньюкасл дважды подряд может завоевать Кубок Лиги

Каким командам в истории турнира удавалось достичь данного результата?

13 января 2026, 19:33 |
197
0
Таких было только четыре. Ньюкасл дважды подряд может завоевать Кубок Лиги
Getty Images/Global Images Ukraine. Ньюкасл

В истории Кубка английской лиги есть только четыре команды, которым удавалось выиграть трофей как минимум в двух сезонах подряд.

«Манчестер Сити» и «Ливерпуль» – единственные, кому удалось четыре раза подряд стать победителем турнира. «Горожане» сделали это в период с 2018 по 2021 годы, «красные» – с 1981 по 1984 годы.

«Ноттингем Форест» выигрывал трофей дважды подряд 2 раза: 1978-79 и 1989-90.

Четвертой командой в данном рейтинге является «Манчестер Юнайтед». «Красным дьяволам» удалось победить последовательно в Кубке английской лиги в 2009 и 2010 годах.

Действующий победитель турнира, «Ньюкасл», также попытается вписать свое имя в данный рейтинг, но для этого сначала «сорокам» в полуфинале нужно пройти «Манчестер Сити».

Команды, которые выигрывали Кубок английской лиги как минимум в двух сезонах подряд

  • 4 – Манчестер Сити (2018-2021)
  • 4 – Ливерпуль (1981-1984)
  • 2 – Манчестер Юнайтед (2009-2010)
  • 2 – Ноттингем Форест (1989-1990)
  • 2 – Ноттингем Форест (1978-1979)

Сообщение, распространенное Transfermarkt 🇬🇧 (@transfermarkt.co.uk)

По теме:
Где смотреть онлайн полуфинал Кубка английской лиги Ньюкасл – Ман Сити
Ньюкасл – Манчестер Сити. Текстовая трансляция матча
Ньюкасл – Ман Сити. Полуфинал Кубка лиги. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ньюкасл Кубок английской лиги по футболу статистика
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(13)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Реал хочет назначить Клоппа вместо Алонсо. Тот уже дал ответ
Футбол | 13 января 2026, 08:59 3
Реал хочет назначить Клоппа вместо Алонсо. Тот уже дал ответ
Реал хочет назначить Клоппа вместо Алонсо. Тот уже дал ответ

У Юргена есть определенные условия

Лунин и Ко отреагировали на неожиданное увольнение Хаби Алонсо из Реала
Футбол | 13 января 2026, 08:18 4
Лунин и Ко отреагировали на неожиданное увольнение Хаби Алонсо из Реала
Лунин и Ко отреагировали на неожиданное увольнение Хаби Алонсо из Реала

Тренер подал в отставку после поражения в Классико

ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец уволил Александра Кучера
Футбол | 13.01.2026, 18:13
ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец уволил Александра Кучера
ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец уволил Александра Кучера
ОФИЦИАЛЬНО. Полесье исключило Гуцуляка и Чоботенко из первой команды
Футбол | 13.01.2026, 17:28
ОФИЦИАЛЬНО. Полесье исключило Гуцуляка и Чоботенко из первой команды
ОФИЦИАЛЬНО. Полесье исключило Гуцуляка и Чоботенко из первой команды
Жеребьевка 1/16 финала Кубка Англии. Кто для Ман Сити, Челси и Арсенала?
Футбол | 12.01.2026, 20:54
Жеребьевка 1/16 финала Кубка Англии. Кто для Ман Сити, Челси и Арсенала?
Жеребьевка 1/16 финала Кубка Англии. Кто для Ман Сити, Челси и Арсенала?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Барселона – Реал – 3:2. Битва за Суперкубок Испании. Видео голов и обзор
Барселона – Реал – 3:2. Битва за Суперкубок Испании. Видео голов и обзор
11.01.2026, 23:35
Футбол
Тони БЕЛЛЬЮ: «Усик скоро скажет свое слово. А потом все бросятся на...»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Усик скоро скажет свое слово. А потом все бросятся на...»
11.01.2026, 20:05
Бокс
Талантливый форвард вернулся в Динамо и получит шанс от Костюка
Талантливый форвард вернулся в Динамо и получит шанс от Костюка
12.01.2026, 12:57 3
Футбол
Бывший чемпион: «Не хочу видеть бой Усика и Фьюри. Тут все понятно»
Бывший чемпион: «Не хочу видеть бой Усика и Фьюри. Тут все понятно»
12.01.2026, 00:13 1
Бокс
Флорентино Перес принял решение по Алонсо после поражения от Барселоны
Флорентино Перес принял решение по Алонсо после поражения от Барселоны
12.01.2026, 07:45 2
Футбол
Очередное безумное Эль-Класико. Барселона выигрывает Суперкубок Испании
Очередное безумное Эль-Класико. Барселона выигрывает Суперкубок Испании
11.01.2026, 23:08 25
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Реал Мадрид уволил Хаби Алонсо
ОФИЦИАЛЬНО. Реал Мадрид уволил Хаби Алонсо
12.01.2026, 19:18 84
Футбол
Бывший тренер Динамо призвал россиян ехать воевать в Украину
Бывший тренер Динамо призвал россиян ехать воевать в Украину
12.01.2026, 08:00 21
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем