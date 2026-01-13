Таких было только четыре. Ньюкасл дважды подряд может завоевать Кубок Лиги

В истории Кубка английской лиги есть только четыре команды, которым удавалось выиграть трофей как минимум в двух сезонах подряд.

«Манчестер Сити» и «Ливерпуль» – единственные, кому удалось четыре раза подряд стать победителем турнира. «Горожане» сделали это в период с 2018 по 2021 годы, «красные» – с 1981 по 1984 годы.

«Ноттингем Форест» выигрывал трофей дважды подряд 2 раза: 1978-79 и 1989-90.

Четвертой командой в данном рейтинге является «Манчестер Юнайтед». «Красным дьяволам» удалось победить последовательно в Кубке английской лиги в 2009 и 2010 годах.

Действующий победитель турнира, «Ньюкасл», также попытается вписать свое имя в данный рейтинг, но для этого сначала «сорокам» в полуфинале нужно пройти «Манчестер Сити».

Команды, которые выигрывали Кубок английской лиги как минимум в двух сезонах подряд