Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
22 сентября 2025, 06:12 |
Александр АЛИЕВ: «В Украине он просто умер. Я не знаю, что произошло»

Экс-игрок «Динамо» оценил уровень украинского футбола

ФК Динамо. Александр Алиев

Бывший полузащитник «Динамо» и сборной Украины Александр Алиев отреагировал на неубедительную игру современных команд из Украины.

«В Англии футбол родился, а в Украине он просто умер. Почему так? Честно, я не знаю. Футбол мне сейчас не интересен и я его мало смотрю, у меня есть дела поважнее», — сказал Александр Алиев.

Ранее бывший полузащитник национальной сборной Украины Александр Алиев обратился к игрокам молодежки после вылета из Евро-2025 в результате поражения от сверстников из Нидерландов (0:2).

Дмитрий Олейник Источник: Спорт-Экспресс Украина
