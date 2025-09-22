Александр АЛИЕВ: «В Украине он просто умер. Я не знаю, что произошло»

Бывший полузащитник «Динамо» и сборной Украины Александр Алиев отреагировал на неубедительную игру современных команд из Украины.

«В Англии футбол родился, а в Украине он просто умер. Почему так? Честно, я не знаю. Футбол мне сейчас не интересен и я его мало смотрю, у меня есть дела поважнее», — сказал Александр Алиев.

Ранее бывший полузащитник национальной сборной Украины Александр Алиев обратился к игрокам молодежки после вылета из Евро-2025 в результате поражения от сверстников из Нидерландов (0:2).