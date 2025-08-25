Останутся без медалей. Маркевич оценил перспективы Ротаня во главе Полесья

Украинский тренер Мирон Маркевич поделился мнением о перспективах наставника житомирского «Полесья» Руслана Ротаня в сезоне 2025/26:

– После переезда Ротаня из Александрии в Житомир дела у обоих клубов складываются не так, как бы этого хотелось. Что вы думаете по этому поводу?

– Наверное, нужно время. В «Александрии» Ротаню его дали – и он сделал команду. И это касается нынешней ситуации в ней. Так же в «Полесье». Понятно, что нужно многое менять, и это заметно. Но как бы то ни было, а нужно набраться терпения. Руководство должно понимать, что сразу все не делается.

– Как вы думаете, нынешний подбор игроков, которые есть в наличии Руслана Ротаня в «Полесье», способен решить в чемпионате Украины высокие задачи?

– Думаю, что нет. Ну, четвертое-пятое-шестое место, – считает Маркевич.

«Полесье» одержало три победы в официальных матчах сезона 2025/26, а также потерпело пять поражений – два в чемпионате и три в Лиге конференций.