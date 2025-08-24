Англия24 августа 2025, 18:51 | Обновлено 24 августа 2025, 19:59
155
0
Фулхэм – Ман Юнайтед. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор поединка 2-го тура Английской Премьер-лиги 2025/26
24 августа 2025, 18:51 | Обновлено 24 августа 2025, 19:59
155
0
24 августа в 18:30 пройдет матч 2-го тура Английской Премьер лиги 2025/26.
Фулхэм и Манчестер Юнайтед сыграют на стадионе Крейвен Коттендж в Лондоне.
Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ
В первом туре нового сезона АПЛ дачники сыграли ничью с Брайтоном (1:1), а Красные дьяволы потерпели поражение от Арсенала (0:1).
Фулхэм – Ман Юнайтед. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Видеообзор поединка
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 24 августа 2025, 09:20 18
Изаки присоединится к «горнякам»
Футбол | 23 августа 2025, 22:38 1
«Шпоры» победили 2:0
Водные виды | 24.08.2025, 11:57
Футбол | 24.08.2025, 19:32
Футбол | 23.08.2025, 20:05
Комментарии 0
Популярные новости
23.08.2025, 16:39 4
23.08.2025, 08:43 2
23.08.2025, 00:02
Бокс
23.08.2025, 08:22 2
23.08.2025, 15:14 2
24.08.2025, 03:44 10
22.08.2025, 20:12 8