Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
24 августа 2025, 18:51 | Обновлено 24 августа 2025, 19:59
Фулхэм – Ман Юнайтед. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор поединка 2-го тура Английской Премьер-лиги 2025/26

24 августа 2025, 18:51 | Обновлено 24 августа 2025, 19:59
Getty Images/Global Images Ukraine

24 августа в 18:30 пройдет матч 2-го тура Английской Премьер лиги 2025/26.

Фулхэм и Манчестер Юнайтед сыграют на стадионе Крейвен Коттендж в Лондоне.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

В первом туре нового сезона АПЛ дачники сыграли ничью с Брайтоном (1:1), а Красные дьяволы потерпели поражение от Арсенала (0:1).

Видеообзор поединка

Манчестер Юнайтед Фулхэм чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
