24 августа в 18:30 пройдет матч 2-го тура Английской Премьер лиги 2025/26.

Фулхэм и Манчестер Юнайтед сыграют на стадионе Крейвен Коттендж в Лондоне.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

В первом туре нового сезона АПЛ дачники сыграли ничью с Брайтоном (1:1), а Красные дьяволы потерпели поражение от Арсенала (0:1).

Фулхэм – Ман Юнайтед. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Видеообзор поединка