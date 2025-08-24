Обмен уколами. Фулхэм и Ман Юнайтед разошлись миром в матче АПЛ

Вечером 24 августа состоялся матч 2-го тура Английской Премьер лиги 2025/26.

Фулхэм и Манчестер Юнайтед разошлись миром на стадионе Крейвен Коттендж в Лондоне (1:1).

На 38-й минуте Бруну Фернандеш не сумел реализовать пенальти для гостей. Во втором тайме матча команды обменялись забитыми голами.

Счет для МЮ был открыт после удара Лени Йоро на 58-й минуте, автогол записали на Родриго Муниса. Эмиль Смит-Роу забил ответный гол на 73-й минуте (1:1).

Фулхэм набрал 2 пункта, а Манчестер Юнайтед имеет 1 очко после 2 матчей.

АПЛ. 2-й тур. 24 августа

Фулхэм – Манчестер Юнайтед – 1:1

Голы: Эмиль Смит-Роу, 73 – Родриго Мунис, 58 (автогол)

Незабитый пенальти: Бруну Фернандеш, 38 (МЮ)

