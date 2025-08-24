Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Фулхэм – Ман Юнайтед – 1:1. Красные Дьяволы потеряли очки. Видео голов
Чемпионат Англии
Фулхэм
24.08.2025 18:30 – FT 1 : 1
Манчестер Юнайтед
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
24 августа 2025, 22:23 | Обновлено 24 августа 2025, 22:24
270
0

Фулхэм – Ман Юнайтед – 1:1. Красные Дьяволы потеряли очки. Видео голов

Смотрите видеообзор поединка 2-го тура Английской Премьер-лиги 2025/26

Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 24 августа состоялся матч 2-го тура Английской Премьер лиги 2025/26.

Фулхэм и Манчестер Юнайтед разошлись миром на стадионе Крейвен Коттендж в Лондоне (1:1).

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

На 38-й минуте Бруну Фернандеш не сумел реализовать пенальти для гостей. Во втором тайме матча команды обменялись забитыми голами.

Счет для МЮ был открыт после удара Лени Йоро на 58-й минуте, автогол записали на Родриго Муниса. Эмиль Смит-Роу забил ответный гол на 73-й минуте (1:1).

Фулхэм набрал 2 пункта, а Манчестер Юнайтед имеет 1 очко после 2 матчей.

АПЛ. 2-й тур. 24 августа

Фулхэм – Манчестер Юнайтед – 1:1

Голы: Эмиль Смит-Роу, 73 – Родриго Мунис, 58 (автогол)

Незабитый пенальти: Бруну Фернандеш, 38 (МЮ)

Видео голов и обзор матча

События матча

73’
ГОЛ ! Мяч забил Эмиль Смит Роув (Фулхэм).
58’
ГОЛ ! Мяч забил Лени Йоро (Манчестер Юнайтед).
Овьедо – Реал. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Аморим набрал меньше очков в АПЛ, чем провел матчей во главе Ман Юнайтед
ВИДЕО. Не без ошибки Крапивцова. Бьюкенен сделал хет-трик в ворота Жироны
Манчестер Юнайтед Фулхэм чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
