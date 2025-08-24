24 августа состоится матч второго тура Англйиской-Премьер лиги 2025/26 между командами Фулхэм и Манчестер Юнайтед.

Поединок пройдет на стадионе Крейвен Коттендж в Лондоне. Время начала встречи – 18:30 по Киеву.

В первом туре нового сезона чемпионата Англии дачники расписали ничью с Брайтоном 1:1, а красные дьяволы потерпели поражение от Арсенала 0:1.

В прошлой кампании Фулхэм занял 11-е место с 54 очками, а Ман Юнайтед расположился на итоговой 15-й позиции.

Фулхэм – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на Setanta Sports.