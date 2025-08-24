Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Фулхэм – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Англии
Фулхэм
24.08.2025 18:30 - : -
Манчестер Юнайтед
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
24 августа 2025, 07:54 |
42
0

Фулхэм – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго тура АПЛ 2025/26 24 августа в 18:30

24 августа 2025, 07:54 |
42
0
Фулхэм – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

24 августа состоится матч второго тура Англйиской-Премьер лиги 2025/26 между командами Фулхэм и Манчестер Юнайтед.

Поединок пройдет на стадионе Крейвен Коттендж в Лондоне. Время начала встречи – 18:30 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В первом туре нового сезона чемпионата Англии дачники расписали ничью с Брайтоном 1:1, а красные дьяволы потерпели поражение от Арсенала 0:1.

В прошлой кампании Фулхэм занял 11-е место с 54 очками, а Ман Юнайтед расположился на итоговой 15-й позиции.

Фулхэм – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на Setanta Sports.

Фулхэм – Манчестер Юнайтед
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

Favbet
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Сделать ставку Зробити ставку
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
ФОТО. Холанд шокировал выбором новой машины. Это его новый рекорд
Борнмут – Вулвэрхэмптон – 1:0. Почему удалили Тоти? Видео гола и обзор
Арсенал – Лидс – 5:0. Как Дьекереш и Тимбер оформили дубль. Видео голов
Фулхэм Манчестер Юнайтед Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу смотреть онлайн
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Металлист 1925 – Оболонь. Прогноз и анонс на матч Кубка Украины
Футбол | 24 августа 2025, 07:15 1
Металлист 1925 – Оболонь. Прогноз и анонс на матч Кубка Украины
Металлист 1925 – Оболонь. Прогноз и анонс на матч Кубка Украины

20 дней назад команды не договорили

Привет из Одессы. Черноморец выбил Зарю из Кубка Украины
Футбол | 23 августа 2025, 15:00 15
Привет из Одессы. Черноморец выбил Зарю из Кубка Украины
Привет из Одессы. Черноморец выбил Зарю из Кубка Украины

Команда Кучера опустилась в Первую лигу, но качество никуда не исчезло

Шатерникова объяснила, почему Итаума не выйдет в ринг против Усика: «Бред»
Бокс | 23.08.2025, 12:23
Шатерникова объяснила, почему Итаума не выйдет в ринг против Усика: «Бред»
Шатерникова объяснила, почему Итаума не выйдет в ринг против Усика: «Бред»
Шатерникова дала совет Усику: «Я хотела бы, чтобы Александр...»
Бокс | 23.08.2025, 10:08
Шатерникова дала совет Усику: «Я хотела бы, чтобы Александр...»
Шатерникова дала совет Усику: «Я хотела бы, чтобы Александр...»
Экс-звезда Динамо мог оказаться в Шахтере: «Я не смог помочь»
Футбол | 24.08.2025, 08:41
Экс-звезда Динамо мог оказаться в Шахтере: «Я не смог помочь»
Экс-звезда Динамо мог оказаться в Шахтере: «Я не смог помочь»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Барселона готова взорвать трансферный рынок за 200 миллионов евро
Барселона готова взорвать трансферный рынок за 200 миллионов евро
23.08.2025, 00:40 2
Футбол
«У меня нет права на ошибку». Маркевич прокомментировал свое возвращение
«У меня нет права на ошибку». Маркевич прокомментировал свое возвращение
24.08.2025, 03:44 3
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Защитник Динамо перешел в чемпионат Турции
ОФИЦИАЛЬНО. Защитник Динамо перешел в чемпионат Турции
22.08.2025, 20:32 17
Футбол
ЧМ по волейболу. Украина одержала сверхсложную победу над аутсайдером
ЧМ по волейболу. Украина одержала сверхсложную победу над аутсайдером
23.08.2025, 17:43 4
Волейбол
Шеннон БРИГГС: «Он был машиной, Усик совсем другой боксер»
Шеннон БРИГГС: «Он был машиной, Усик совсем другой боксер»
23.08.2025, 05:12 2
Бокс
Сенсация в Кубке и 24 пенальти. Любительский Денгофф вышел в 1/16 финала
Сенсация в Кубке и 24 пенальти. Любительский Денгофф вышел в 1/16 финала
23.08.2025, 15:14 2
Футбол
Еврокубковое посмешище
Еврокубковое посмешище
22.08.2025, 11:32 111
Футбол
Боб АРУМ: «Это лучший супертяж в истории. Никто не умеет драться, как он»
Боб АРУМ: «Это лучший супертяж в истории. Никто не умеет драться, как он»
22.08.2025, 08:30 10
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем