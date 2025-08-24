Фулхэм – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча второго тура АПЛ 2025/26 24 августа в 18:30
24 августа состоится матч второго тура Англйиской-Премьер лиги 2025/26 между командами Фулхэм и Манчестер Юнайтед.
Поединок пройдет на стадионе Крейвен Коттендж в Лондоне. Время начала встречи – 18:30 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
В первом туре нового сезона чемпионата Англии дачники расписали ничью с Брайтоном 1:1, а красные дьяволы потерпели поражение от Арсенала 0:1.
В прошлой кампании Фулхэм занял 11-е место с 54 очками, а Ман Юнайтед расположился на итоговой 15-й позиции.
Фулхэм – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция матча будет доступна на Setanta Sports.
|
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022Сделать ставку Зробити ставку
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
20 дней назад команды не договорили
Команда Кучера опустилась в Первую лигу, но качество никуда не исчезло