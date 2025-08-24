Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Англии
Фулхэм
24.08.2025 18:30 – 6 0 : 0
Манчестер Юнайтед
Англия
24 августа 2025, 17:03
Фулхэм – Манчестер Юнайтед. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Матч начнется 24 августа в 18:30 по Киеву

Фулхэм – Манчестер Юнайтед. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
ФК Манчестер Юнайтед

В воскресенье, 24 августа состоится поединок 2-го тура чемпионата Англии между «Фулхэмом» и «Манчестером Юнайтед». По киевскому времени игра начнется в 18:30.

Фулхэм

В прошлом сезоне АПЛ коллектив набрал 54 балла и занял 11 место, отстав от зоны еврокубков на 12 зачетных пунктов. Розыгрыш кубка команда также провела неплохо, выбив на своем пути «Уотфорд», «Уиган» и «МЮ». Однако на стадии ¼ финала «дачники» уступили будущему победителю – «Кристалл Пелас».

Команда не была активна на трансферном рынке летом, однако смогла сохранить всех основных игроков. В 1-м туре «Фулгэм» сыграл вничью 1:1 с «Брайтоном».

Манчестер Юнайтед

Предыдущий сезон был для клуба провальным. В АПЛ «МЮ» с 42-ю баллами на счету занял 15-е место – это самый худший результат команды за всю историю этого соревнования. В Кубке Англии «красные дьяволы» также не удивили, вылетев от «Фулхэма» в серии пенальти поединка 1/8 финала. Только победа в Лиге Европы могла хоть чуть-чуть спасти сезон, но в финале манкунианцы минимально уступили «Тоттенгему».

В межсезонье команда усилила атаку Куньей, Мбемо и Шешко, на которых в общей сложности потратили более 200 миллионов евро. Новый розыгрыш чемпионата «МЮ» начал с неоднозначного поражения в игре против «Арсенала» со счетом 1:0.

Личные встречи

В последних 5 играх между командами некоторую победу одержал «Манчестер Юнайтед», на счету коллектива 3 победы. Еще 1 игра завершилась выигрышем «Фулхэма», а 1 поединок закончился вничью (однако «Фулгэм» торжествовал в серии пенальти).

Интересные факты

  • Только в 1 из последних 5 матчей между командами было забито больше 2 голов.
  • «МЮ» не одержал ни одной победы в последних 6 выездных поединках чемпионата. На счету команды 5 поражений и ничья.
  • Лишь один из последних 13-х официальных поединков «Фулхэма» завершился вничью.

Прогноз

Я поставлю на тотал меньше 3 с коэффициентом 1.61.

Фулхэм
24 августа 2025 -
18:30
Манчестер Юнайтед
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
