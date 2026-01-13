Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
В Ман Юнайтед определились, кто заменит Аморима. Это легенда клуба

Майкл Каррик возглавит МЮ, но контракт подпишут до конца нынешнего сезона

Getty Images/Global Images Ukraine. Майкл Каррик

«Манчестер Юнайтед» достиг предварительной договоренности о назначении Майкла Каррика временным главным тренером. Об этом пишут английские СМИ.

По данным источника, англичанин будет работать во главе «красных дьяволов» до конца нынешнего сезона. Соглашение, включающее предложенный Карриком тренерский штаб, еще требует окончательного согласования контрактных деталей, а официальное объявление ожидается в ближайшее время.

Каррик уже работал исполняющим обязанности главного тренера «МЮ» в 2021-м, когда победил «Арсенал» (3:2), «Вильярреал» (2:0) и сыграл вничью с «Челси» (1:1).

В нынешнем сезоне Английской Премьер-лиги Манчестер Юнайтед занимает 7 строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 32 зачетных пункта после 21 сыгранного матча.

Олег Вахоцкий Источник: The Athletic
