Жиронская сотня Цыганкова: Виктор обусловил вектор

Новость о 100 матчах Виктора Цыганкова в футболке «Жироны» не затерялась в информационном океане. Прошлый уик-энд словно подвел определенную черту под одним этапом каталонской карьеры украинца и перекинул мостик на этап следующий. На самом деле, по-моему, мы несколько недооцениваем вклад Виктора в раскрутку жиронского футбольного бренда. До прихода нашего соотечественника «Жирона» довольствовалась скромным статусом подмастерья на каталонском футбольном дворе, а когда в этом клубе стали развивать украинский селекционный вектор (начало ему положил именно Виктор), очень быстро бело-красные превратились в явление в европейском футболе.

Вечный спор между «в то же время» и «благодаря», конечно, имеет право на существование. Однако, как бы то ни было, а факт налицо. Взлет в призёры, Трофей Пичичи Артема Довбика, участие в Лиге чемпионов, определенное отступление, падение в зону вылета, медленный подъем вверх – жиронские картинки меняются, что в том детском калейдоскопе, однако неизменным элементом этой узорчатой ​​красочности является Цыганков. Более того, думаю, в определенной степени именно и благодаря характеру Виктора в «Жироне» появились и Довбик, и Владислав Крапивцов, и Владислав Ванат, и… Вполне возможно, что продолжение последует.

Текущий сезон складывается не лучшим образом для «Жироны». Однако клуб все равно находится на плодородном медийном поле, когда профессиональные европейские издания дают основательную аналитику, почему стало возможным отступление каталонцев. И эта немнимая медийность, по-моему, одно из достижений украинской страницы истории «Жироны». Кого бы интересовал провинциальный аутсайдер, если бы не было лигочемпионского взлета!

Помню скепсис украинских специалистов, медиа и болельщиков, когда стало известно, что Цыганков отправляется в «Жирону». Лейтмотив высказываний был таким – хоть куда, лишь бы подальше от войны. А во время дебютных матчей Виктора, когда «Жирона» откровенно не впечатляла, хор пренебрежительных голосов брал очень высокие ноты. Но после выхода Цыганкова из каталонского начала «Жирона» в целом, а Мичел и украинский легионер в частности получили весьма перспективную позицию. Здесь уже снова пришлось читать, что Виктору, мол, прямая дорога в гранды Примеры. Но путь был выбран другой, более сложный – попытаться сделать «Жирону» если и не грандом, то по крайней мере, приближенной к ним. И это получилось! И уже запестрели спортивные полосы сравнениями раньериевского «Лестера» и мичеловской «Жироны». Но принадлежность к City Football Group, помимо безоговорочных приятностей, налагает и обязательства. Хорошо проявили себя, например, молодые бразильцы – готовься к тому, что они пополнят состав «Манчестер Сити». И как бы о тебе ни писали евромедиа, но реальность будет свидетельствовать о твоей вторичности в отношении манчестерских суперграндов.

Getty Images/Global Images Ukraine

На сегодня 15-миллионный правый вингер является 2-м по стоимости игроком «Жироны» после арендованного у «Сити» бразильского защитника Витора Рейса. Однако, если окинуть глазом матчи этого сезона, то Цыганков лучше проявляет себя, чем дорогостоящий легионер с родины пентакампеонов. Ну, оборона – не самое сильное звено у современной «Жироны», что говорить, может такой каши наварить...

Если основываться на оценках популярного статистического сайта whoscored.com, то Виктор со средним показателем 6,99 является 2-м игроком «Жироны» в этом сезоне после марокканца Аззедина Унахи. Однако у Унахи меньше проведенных матчей, а значит, и меньшая база для общего оценивания. Отмечу еще и тот факт, который не сразу бросается в глаза: у Виктора в течение сезона – ни одного предупреждения, тем более, удаления. Максимальная корректность и творчество на футбольном поле. Сделать гол из ничего? Этот штамп, может, несколько поднадоел потребителям спортивных медиа. Однако о том, что Виктору это выражение подходит, свидетельствует такая статистика: на сегодня у Цыганкова 4 забитых гола в Примере при xG 1,99. То есть выжимание еще +2,01 голевых достижений из ситуаций, что голам не способствуют! Это – лучшая соответствующая цифирь среди игроков «Жироны». Из партнеров по команде довольно близко по этому показателю разве что Унахи (1,82). А если взять всю Ла Лигу, то большие, чем у экс-игрока киевского «Динамо», эти цифры лишь у двух игроков «Вильярреала»: Альберто Молейро (3,9) и Тейджона Бьюкенена (3,44). Кроме того, Цыганков на 1-м месте в этом сезоне в «Жироне» по количеству ключевых передач – 1,3 за игру. Лидер, одним словом!

Что ожидает Виктора во второй сотне? О, слышу уже голоса: какая там вторая, не задержится украинский вингер в «Жироне», пойдет на повышение. Ну, повышение в футболе часто весьма эфемерная вещь. Однако именно того повышения Виктора, которое все подразумевают (дескать, путь в гранды) я бы однозначно не исключал. Но перед глазами пример Довбика. Да, в статусе лучшего бомбардира Примеры Артем отправился в столицу Италии. Стоила ли римская игра свеч? Решайте сами. А есть многие другие куда более кричащие украинские примеры, когда наши соотечественники пилигримствуют по зарубежным клубам в тщетных попытках найти надежное пристанище. Как бы то ни было, а, будучи игроком именно «Жироны», Виктор завоевал репутацию в испанском футболе и помог материализоваться жиронской лигочемпионской сказке. Ну и, открыв дорогу украинцам в этот клуб, поощрил и этнических украинцев, бросивших якорь на Пиренеях, посещать матчи бело-красных на «Монтиливи», и местную инчаду поднимать украинские флаги с номерами украинских легионеров.

…Когда мы с семьей летом 2019 г. сновали по центру Жироны и в одном из сувенирных магазинчиков я приобрел шарф «Жироны», то и представить себе не мог дальнейшую украинизацию этой каталонской команды. Отнюдь не скажу, что интуитивно что-то подобное предчувствовал. Однако буквально влюбился в этот уютный город с неторопливым жизненным ритмом (может, он мне таковым показался из-за поры летних отпусков?) и потом понял, почему нашим легионерам здесь как медом намазано.

Символом города Жирона является муха. Как рассказывала экскурсовод во время обзорной экскурсии, по легенде о Святом Нарциссе, когда в 1286 г. французские захватчики осквернили его могилу, то из-под надгробия вылетел рой огромных мух, атаковал солдат, и те вынуждены были отступить. Таким образом, мухи стали символом божьей защиты, надежды и стойкости города. Магниты с изображением мухи на фоне жиронских пейзажей идут на ура у туристического люда. Собственно, муха по имени Сиса – маскот «Жироны». Что ж, муха – это двукрылое насекомое. Если проводить футбольную аналогию, то кто является двумя крыльями современной «Жироны», которые обуславливают ее полет? City Football Group и Мичел? Может быть. Ветераны из ветеранов Дейли Блинд и Аксель Витсель? Как вариант. Виктор Цыганков и Владислав Ванат? Почему нет! Во всяком случае, в двух матчах календарного года, взявшего стремительный разбег, именно голевые усилия наших соотечественников принесли жиронцам победы. Что ж, искренне желаю Виктору вторую сотню своих жиронских матчей начать результативно, а Ванату поддержать голевую поступь! Викторова сотня – среди прочего и ориентир для других украинцев.

Алексей РЫЖКОВ