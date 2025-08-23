Пенальти и феерия от легионеров. Верес одержал разгромную победу в Кубке
Ровенский клуб легко одолел «Коростень/Агро-Нива» на стадии 1/32 финала
В субботу, 23 августа, состоялся поединок 1/32 финала Кубка Украины, в котором встретились «Коростень/Агро-Нива» (Житомирская область) и ровенский «Верес».
Команды сыграли на поле стадиона «Спартак» в Коростене. Встреча началась в 14:00 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
На 39-й минуте Игорь Харатин вывел гостей вперед после того, как соперник сыграл рукой в собственной штрафной. 30-летний полузащитник уверенно реализовал удар с 11-метровой отметки.
Во второй половине игры ровенский клуб увеличил свое преимущество. Сначала защитник Кай Ципот переиграл голкипера хозяев после навеса с углового, а на 76-й минуте Ндукве головой переправил мяч в ворота.
Представитель Премьер-лиги на этом не остановился и продолжил разрывать оборону ФК «Коростень/Агро-Нива». Дебютным голом за «Верес» отметился бразилец Уэсли Помба, который накануне перебрался в Украину из чемпионата Бразилии.
Кубок Украины, 1/32 финала. 23 августа
Коростень/Агро-Нива – Верес – 0:4
Голы: Харатин, 39 (пен), Ципот, 74, Ндукве, 76, Помба, 85
Видеообзор матча: (ожидается позже)
Видеозапись матча:
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Эвандер Холифилд вспомнил слова легендарного британца Леннокса Льюиса
Украинские команды за евронеделю добавили лишь 0,125 балла усилиями Шахтера