Кубок Украины
Коростень/Агро-Нива
23.08.2025 14:00 – FT 0 : 4
Верес
Кубок Украины
23 августа 2025, 15:57 | Обновлено 23 августа 2025, 15:59
Пенальти и феерия от легионеров. Верес одержал разгромную победу в Кубке

Ровенский клуб легко одолел «Коростень/Агро-Нива» на стадии 1/32 финала

Ровенский клуб легко одолел «Коростень/Агро-Нива» на стадии 1/32 финала
НК Верес Ровно. Игорь Харатин

В субботу, 23 августа, состоялся поединок 1/32 финала Кубка Украины, в котором встретились «Коростень/Агро-Нива» (Житомирская область) и ровенский «Верес».

Команды сыграли на поле стадиона «Спартак» в Коростене. Встреча началась в 14:00 по киевскому времени.

На 39-й минуте Игорь Харатин вывел гостей вперед после того, как соперник сыграл рукой в собственной штрафной. 30-летний полузащитник уверенно реализовал удар с 11-метровой отметки.

Во второй половине игры ровенский клуб увеличил свое преимущество. Сначала защитник Кай Ципот переиграл голкипера хозяев после навеса с углового, а на 76-й минуте Ндукве головой переправил мяч в ворота.

Представитель Премьер-лиги на этом не остановился и продолжил разрывать оборону ФК «Коростень/Агро-Нива». Дебютным голом за «Верес» отметился бразилец Уэсли Помба, который накануне перебрался в Украину из чемпионата Бразилии.

Кубок Украины, 1/32 финала. 23 августа

Коростень/Агро-Нива – Верес 0:4

Голы: Харатин, 39 (пен), Ципот, 74, Ндукве, 76, Помба, 85

Видеообзор матча: (ожидается позже)

Видеозапись матча:

События матча

86’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Верес.
81’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Верес.
79’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Верес.
40’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Верес.
Все решила серия пенальти. Команды Второй лиги сыграли в Кубке Украины
Агротех – Эпицентр – 1:1 (7:6 пен.). Сенсация в Кубке. Видео голов и обзор
IRON – Полтава – 1:5. Мяч со свободного удара. Видео голов и обзор
Кубок Украины по футболу Коростень Верес Ровно Игорь Харатин Денис Ндукве
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
