Коростень/Агро-Нива – Верес – 0:4. Забили трижды за 11 минут. Видео голов
Представитель Премьер-лиги одержал разгромную победу на стадии 1/32 финала Кубка Украины
В субботу, 23 августа, состоялся поединок 1/32 финала Кубка Украины, в котором встретились «Коростень/Агро-Нива» (Житомирская область) и ровенский «Верес».
Команды сыграли на поле стадиона «Спартак» в Коростене. Встреча началась в 14:00 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Ровенский клуб забил один гол в первом тайме, когда Харатин реализовал пенальти. Во второй половине игры подопечные Шандрука отправили в ворота соперника еще три мяча, которыми отметились легионеры.
Кубок Украины, 1/32 финала. 23 августа
Коростень/Агро-Нива – Верес – 0:4
Голы: Харатин, 39 (пен), Ципот, 74, Ндукве, 76, Помба, 85
Видеообзор матча: (ожидается)
Видеозапись матча:
События матча
