Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Коростень/Агро-Нива – Верес – 0:4. Забили трижды за 11 минут. Видео голов
Кубок Украины
Коростень/Агро-Нива
23.08.2025 14:00 – FT 0 : 4
Верес
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок Украины
23 августа 2025, 16:57 |
492
0

Коростень/Агро-Нива – Верес – 0:4. Забили трижды за 11 минут. Видео голов

Представитель Премьер-лиги одержал разгромную победу на стадии 1/32 финала Кубка Украины

23 августа 2025, 16:57 |
492
0
Коростень/Агро-Нива – Верес – 0:4. Забили трижды за 11 минут. Видео голов
ФК Верес Ровно

В субботу, 23 августа, состоялся поединок 1/32 финала Кубка Украины, в котором встретились «Коростень/Агро-Нива» (Житомирская область) и ровенский «Верес».

Команды сыграли на поле стадиона «Спартак» в Коростене. Встреча началась в 14:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Ровенский клуб забил один гол в первом тайме, когда Харатин реализовал пенальти. Во второй половине игры подопечные Шандрука отправили в ворота соперника еще три мяча, которыми отметились легионеры.

Кубок Украины, 1/32 финала. 23 августа

Коростень/Агро-Нива – Верес 0:4

Голы: Харатин, 39 (пен), Ципот, 74, Ндукве, 76, Помба, 85

Видеообзор матча: (ожидается)

Видеозапись матча:

События матча

86’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Верес.
81’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Верес.
79’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Верес.
40’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Верес.
По теме:
ВИДЕО. Пальинья забил свой первый гол за Тоттенхэм
Пятая серия пенальти за день. Состоялся матч Кубка Украины
Александр КУЧЕР: «У ребят горели глаза, и они хотели победить»
Кубок Украины по футболу Коростень Верес Ровно видео голов и обзор Игорь Харатин Денис Ндукве
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Директор команды Усика: «Этот бой очень плохой для него»
Бокс | 23 августа 2025, 00:02 0
Директор команды Усика: «Этот бой очень плохой для него»
Директор команды Усика: «Этот бой очень плохой для него»

Сергей Лапин считает, что Итауме рано выходить на украинца

Привет из Одессы. Черноморец выбил Зарю из Кубка Украины
Футбол | 23 августа 2025, 15:00 12
Привет из Одессы. Черноморец выбил Зарю из Кубка Украины
Привет из Одессы. Черноморец выбил Зарю из Кубка Украины

Команда Кучера опустилась в Первую лигу, но качество никуда не исчезло

Первый день 1/32 финала Кубка. Вылет Колоса и Ворсклы, успех Металлиста
Футбол | 22.08.2025, 20:12
Первый день 1/32 финала Кубка. Вылет Колоса и Ворсклы, успех Металлиста
Первый день 1/32 финала Кубка. Вылет Колоса и Ворсклы, успех Металлиста
Милевский нашел главного виновника поражения Динамо от Маккаби
Футбол | 23.08.2025, 08:22
Милевский нашел главного виновника поражения Динамо от Маккаби
Милевский нашел главного виновника поражения Динамо от Маккаби
Капитан Полесья: «У нас был план – не играть с Фиорентиной в антифутбол»
Футбол | 23.08.2025, 17:21
Капитан Полесья: «У нас был план – не играть с Фиорентиной в антифутбол»
Капитан Полесья: «У нас был план – не играть с Фиорентиной в антифутбол»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Роковое удаление. Динамо проиграло Маккаби в первом матче
Роковое удаление. Динамо проиграло Маккаби в первом матче
21.08.2025, 23:10 150
Футбол
Барселона против того, чтобы Ямаль общался с бывшей звездой клуба
Барселона против того, чтобы Ямаль общался с бывшей звездой клуба
21.08.2025, 20:50 1
Футбол
Решил Суркис. Экс-игрок сборной уйдет из Динамо после поражения от Маккаби
Решил Суркис. Экс-игрок сборной уйдет из Динамо после поражения от Маккаби
22.08.2025, 13:35 33
Футбол
Шовковский объяснил катастрофическое поражение Динамо против Маккаби
Шовковский объяснил катастрофическое поражение Динамо против Маккаби
22.08.2025, 07:43 54
Футбол
Украина начала ЧМ по волейболу с уверенной победы
Украина начала ЧМ по волейболу с уверенной победы
21.08.2025, 17:00 7
Волейбол
Хаби АЛОНСО: «Я не хочу видеть этого игрока в Реале»
Хаби АЛОНСО: «Я не хочу видеть этого игрока в Реале»
22.08.2025, 00:01
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: Почему ты называешь себя христианином, имея детей вне брака?
Леннокс ЛЬЮИС: Почему ты называешь себя христианином, имея детей вне брака?
23.08.2025, 08:44
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем