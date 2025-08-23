В субботу, 23 августа, состоялся поединок 1/32 финала Кубка Украины, в котором встретились «Коростень/Агро-Нива» (Житомирская область) и ровенский «Верес».

Команды сыграли на поле стадиона «Спартак» в Коростене. Встреча началась в 14:00 по киевскому времени.

Ровенский клуб забил один гол в первом тайме, когда Харатин реализовал пенальти. Во второй половине игры подопечные Шандрука отправили в ворота соперника еще три мяча, которыми отметились легионеры.

Кубок Украины, 1/32 финала. 23 августа

Коростень/Агро-Нива – Верес – 0:4

Голы: Харатин, 39 (пен), Ципот, 74, Ндукве, 76, Помба, 85

