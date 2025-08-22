В субботу, 23 августа состоится матч 1/32 финала Кубка Украины между «Коростень /Агро-Нивой» и ровенским «Вересом». По киевскому времени поединок начнется в 14:00.

Коростень/Агро-Нива

На данный момент коллектив принимает участие сразу в трех турнирах. В чемпионате Житомирской области коллектив имеет 18 баллов после 8 игр, занимает 3-ю строчку турнирной таблицы и отстает от лидера на 6 очков. Новый сезон любительской лиги Украины по футболу «Коростень» начал с нулевой ничьи в игре против действующего чемпиона «Днестра».

В квалификационном раунде Кубка Украины команда одолела любительский коллектив «Луцксантехмонтаж №536» со счетом 1:0.

Верес Ровно

В прошлом сезоне УПЛ жители получили 36 очков и заняли 9-е место турнирной таблицы, опередив «Колос» благодаря лучшим показателям в очных играх. В Кубке Украины команда также выступила очень хорошо, одолев на своем пути «Металлист 1925» и «Оболонь», однако на стадии ¼ финала «Верес» уступил «Полиссе».

Новый сезон чемпионата коллектив начал не слишком удачно, в первых 3 турах команда проиграла трижды и не смогла забить ни одного гола. Однако 2 этих проигрыша прошли в играх против «Динамо» и «Шахтера», а сама команда показывала достойную игру.

Личные встречи

Коллективы еще ни разу не встречались в очных играх.

Интересные факты

«Верес» не одержал ни одной победы в последних 8 официальных играх. На счету команды 7 поражений и 1 ничья.

«Верес» – единственная команда УПЛ, до сих пор не отличившаяся голом в текущем сезоне чемпионата.

За 30 игр в прошлом сезоне УПЛ «Верес» пропустил 44 гола – 3-й самый худший показатель среди всех команд.

Прогноз появится, как только коэффициент станет доступным.