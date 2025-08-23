Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Кубок Украины
Коростень/Агро-Нива
23.08.2025 14:00 – FT 0 : 4
Верес
Кубок Украины
Олег ШАНДРУК: «Я надеюсь, эта победа станет психологическим толчком»

Коуч пообщался с журналистами после матча Кубка Украины

Олег ШАНДРУК: «Я надеюсь, эта победа станет психологическим толчком»
НК Верес. Олег Шандрук

Главный тренер ровенского Вереса Олег Шандрук подытожил кубковый матч против Коростеня/Агро-Нивы (4:0), в котором красно-черные праздновали свою первую победу в новом сезоне.

– Сегодня команда была нацелена на победу с первой и до последней секунды матча. Хотели выиграть и сделать это убедительно. Поздравляю команду с этой победой. Это важная для нас победа, потому что мы неудачно стартовали в новом чемпионате. Это связано и с календарем, и качеством нашей игры. Мы неуверенно играли в атаке в предыдущих играх. Сегодня наши игроки атаки наконец-то забили свои голы. И защитники забили. Поэтому я надеюсь, эта победа станет психологическим толчком для нас. Для более агрессивной и более спокойной реализации моментов, которые мы создаем в чемпионате УПЛ.

Конечно, мы к каждому поединку готовимся. И этот не был исключением. Мы просмотрели матчи Коростеня в чемпионате Украины среди любителей и даже поединки чемпионата области. Но мы также понимали разницу в классе. Поэтому делали акцент на нашем отношении к игре и тем принципам, которые мы нарабатываем в тренировочном процессе.

Весли Помба? Прекрасный дебют от него. Это действительно отличный старт в новой команде. Я его с этим поздравляю. Верим, что он поможет нам в чемпионате. Надеюсь, придаст ему еще большее вдохновение.

Относительно нового формата розыгрыша Кубка Украины - не вижу сейчас каких-либо минусов. Мы развиваем массовость в небольших населённых пунктах. По крайней мере, еще раз хочу поблагодарить соперника. Хорошая команда. Примечательно, что здесь болеют футбол, им занимаются. И это радует, учитывая, что у нас продолжается война. Также благодарю наших болельщиков, которые сегодня приехали в Коростень. Мы слышали их и нам очень помогла их поддержка, – сказал коуч.

Олег Шандрук Верес Ровно Кубок Украины по футболу Коростень
Олег Вахоцкий Источник: ФК Верес
