Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Коростень/Агро-Нива – Верес. Кубок Украины. Смотреть онлайн LIVE
Кубок Украины
22 августа 2025, 22:51 |
29
0

Коростень/Агро-Нива – Верес. Кубок Украины. Смотреть онлайн LIVE

Команды сыграют 23 августа в 14:00 на стадионе «Спартак» в Коростене

22 августа 2025, 22:51 |
29
0
Коростень/Агро-Нива – Верес. Кубок Украины. Смотреть онлайн LIVE
ФК Верес Ровно

В субботу, 23 августа, состоится поединок 1/32 финала Кубка Украины, в котором встретятся «Коростень/Агро-Нива» (Житомирская область) и ровенский «Верес».

Команды сыграют на поле стадиона «Спартак» в Коростене. Встреча начнется в 14:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главным арбитром матча назначен Салаш Иван Иванович с Калуша.

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТВ.

Коростень/Агро-Нива – Верес. 1/32 финала Кубка Украины. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

По теме:
«Колосу было нужнее». Тренер «Локомотива» – о громкой кубковой победе
Стало известно, когда Супряга может дебютировать в Эпицентре
Известный украинский голкипер принял решение приостановить карьеру
Кубок Украины по футболу Коростень Верес Ровно смотреть онлайн
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шовковский объяснил катастрофическое поражение Динамо против Маккаби
Футбол | 22 августа 2025, 07:43 50
Шовковский объяснил катастрофическое поражение Динамо против Маккаби
Шовковский объяснил катастрофическое поражение Динамо против Маккаби

Киевляне проиграли 1:3

Легендарный Клопп мечтает об игроке Шахтера. Тот согласился на трансфер
Футбол | 22 августа 2025, 07:14 3
Легендарный Клопп мечтает об игроке Шахтера. Тот согласился на трансфер
Легендарный Клопп мечтает об игроке Шахтера. Тот согласился на трансфер

Марлон Гомес может оказаться в клубе «РБ Лейпциг»

ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отпустило Супрягу в состав новичка УПЛ
Футбол | 22.08.2025, 15:59
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отпустило Супрягу в состав новичка УПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отпустило Супрягу в состав новичка УПЛ
ФОТО. Ультрас ПСЖ развернули баннер с приветствием для Забарного
Футбол | 22.08.2025, 22:34
ФОТО. Ультрас ПСЖ развернули баннер с приветствием для Забарного
ФОТО. Ультрас ПСЖ развернули баннер с приветствием для Забарного
Решил Суркис. Экс-игрок сборной уйдет из Динамо после поражения от Маккаби
Футбол | 22.08.2025, 13:35
Решил Суркис. Экс-игрок сборной уйдет из Динамо после поражения от Маккаби
Решил Суркис. Экс-игрок сборной уйдет из Динамо после поражения от Маккаби
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Трансфер Зинченко в известный клуб сорвался из-за его политической позиции
Трансфер Зинченко в известный клуб сорвался из-за его политической позиции
21.08.2025, 07:15 7
Футбол
Легендарный клуб предложит Роме обменять Довбика на двоих футболистов
Легендарный клуб предложит Роме обменять Довбика на двоих футболистов
21.08.2025, 07:47 4
Футбол
Роковое удаление. Динамо проиграло Маккаби в первом матче
Роковое удаление. Динамо проиграло Маккаби в первом матче
21.08.2025, 23:10 150
Футбол
Источник: Шовковский выгнал Ярмоленко с тренировки Динамо
Источник: Шовковский выгнал Ярмоленко с тренировки Динамо
22.08.2025, 09:46 16
Футбол
Футболисты Динамо и Руха покинут чемпионат Украины. Но есть проблемы
Футболисты Динамо и Руха покинут чемпионат Украины. Но есть проблемы
21.08.2025, 11:17
Футбол
Под дождем. Магучих закончила этап Бриллиантовой лиги без результата
Под дождем. Магучих закончила этап Бриллиантовой лиги без результата
20.08.2025, 22:10 7
Другие виды
Дежавю для Свитолиной. Жеребьевка US Open 2025: украинки получили соперниц
Дежавю для Свитолиной. Жеребьевка US Open 2025: украинки получили соперниц
21.08.2025, 19:24 8
Теннис
Шовковский подтвердил трансфер форварда и высказался о матче Лиги Европы
Шовковский подтвердил трансфер форварда и высказался о матче Лиги Европы
20.08.2025, 19:59 29
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем