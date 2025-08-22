Коростень/Агро-Нива – Верес. Кубок Украины. Смотреть онлайн LIVE

В субботу, 23 августа, состоится поединок 1/32 финала Кубка Украины, в котором встретятся «Коростень/Агро-Нива» (Житомирская область) и ровенский «Верес».

Команды сыграют на поле стадиона «Спартак» в Коростене. Встреча начнется в 14:00 по киевскому времени.

Главным арбитром матча назначен Салаш Иван Иванович с Калуша.

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТВ.

