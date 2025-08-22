Линкольн Ред Импс – Брага – 0:4. Ожидаемый разгром. Видео голов и обзор

В четверг, 21 августа, состоялся матч квалификации Q4 Лиги Европы 2025/26. «Линкольн Ред Импс» принимал португальский клуб «Брага».

Хозяева некоторое время сдерживали атаки гостей. Но на 34-й минуте все же пропустили. Ворота «Линкольн Ред Импс» распечатал Виктор Гомес. Через пять минут Родриго Саласар сделал счет 2:0 в пользу «Браги».

На 80-й минуте Родриго Саласар забил еще один мяч. А в компенсированное время Пау Виктор поставил точку в матче.

Ответный поединок пройдет в Португалии 28 августа. Начало матча в 22:00 по Киеву.

Лига Европы 2025/26. Квалификация Q4. Первый матч. 21 августа

Линкольн Ред Импс (Гибралтар) – Брага (Португалия) – 0:4

Голы: Виктор Гомес, 34, Родриго Саласар, 39, 80, Пау Виктор, 90+1

Видео голов и обзор матча