Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Линкольн Ред Импс – Брага – 0:4. Ожидаемый разгром. Видео голов и обзор
Лига Европы
Линкольн Ред Импс
21.08.2025 22:00 – FT 0 : 4
Брага
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига Европы
22 августа 2025, 20:14 |
19
0

Линкольн Ред Импс – Брага – 0:4. Ожидаемый разгром. Видео голов и обзор

«Брага» ожидаемо одержала уверенную победу

22 августа 2025, 20:14 |
19
0
Линкольн Ред Импс – Брага – 0:4. Ожидаемый разгром. Видео голов и обзор
ФК Брага

В четверг, 21 августа, состоялся матч квалификации Q4 Лиги Европы 2025/26. «Линкольн Ред Импс» принимал португальский клуб «Брага».

Хозяева некоторое время сдерживали атаки гостей. Но на 34-й минуте все же пропустили. Ворота «Линкольн Ред Импс» распечатал Виктор Гомес. Через пять минут Родриго Саласар сделал счет 2:0 в пользу «Браги».

На 80-й минуте Родриго Саласар забил еще один мяч. А в компенсированное время Пау Виктор поставил точку в матче.

Ответный поединок пройдет в Португалии 28 августа. Начало матча в 22:00 по Киеву.

Лига Европы 2025/26. Квалификация Q4. Первый матч. 21 августа

Линкольн Ред Импс (Гибралтар) – Брага (Португалия) – 0:4

Голы: Виктор Гомес, 34, Родриго Саласар, 39, 80, Пау Виктор, 90+1

Видео голов и обзор матча

События матча

90’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Пау Виктор (Брага).
80’
ГОЛ ! Мяч забил Родриго Саласар (Брага).
39’
ГОЛ ! Мяч забил Родриго Саласар (Брага).
34’
ГОЛ ! Мяч забил Виктор Гомес (Брага).
По теме:
ВИДЕО. Дигтярь забил шедевральный гол в ворота Маяка со штрафного
Абердин – ФКСБ – 2:2. Спаслись на 90-й минуте. Видео голов и обзор
Шок для Костышина. Второлиговый Локомотив выбил из Кубка Колос
видео голов и обзор
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Еврокубковое посмешище
Футбол | 22 августа 2025, 11:32 88
Еврокубковое посмешище
Еврокубковое посмешище

Валерий Василенко – о «черном» четверге для украинских команд

ВИДЕО. УАФ ответила Шовковскому и объяснила, почему отменили гол Герреро
Футбол | 22 августа 2025, 19:15 1
ВИДЕО. УАФ ответила Шовковскому и объяснила, почему отменили гол Герреро
ВИДЕО. УАФ ответила Шовковскому и объяснила, почему отменили гол Герреро

Риццоли объяснил действия арбитра

Барселона против того, чтобы Ямаль общался с бывшей звездой клуба
Футбол | 21.08.2025, 20:50
Барселона против того, чтобы Ямаль общался с бывшей звездой клуба
Барселона против того, чтобы Ямаль общался с бывшей звездой клуба
Поздно включились. Украина уступила Италии в нервном матче ЧМ U21
Волейбол | 22.08.2025, 16:47
Поздно включились. Украина уступила Италии в нервном матче ЧМ U21
Поздно включились. Украина уступила Италии в нервном матче ЧМ U21
Боб АРУМ: «Это лучший супертяж в истории. Никто не умеет драться, как он»
Бокс | 22.08.2025, 08:30
Боб АРУМ: «Это лучший супертяж в истории. Никто не умеет драться, как он»
Боб АРУМ: «Это лучший супертяж в истории. Никто не умеет драться, как он»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Прощай, Рома. Довбик получил суперпредложение от топ-клуба
Прощай, Рома. Довбик получил суперпредложение от топ-клуба
21.08.2025, 15:57 5
Футбол
Роковое удаление. Динамо проиграло Маккаби в первом матче
Роковое удаление. Динамо проиграло Маккаби в первом матче
21.08.2025, 23:10 147
Футбол
Усик впервые отреагировал на возможный бой с Итаумой: «Великолепный парень»
Усик впервые отреагировал на возможный бой с Итаумой: «Великолепный парень»
20.08.2025, 17:29 2
Бокс
Под дождем. Магучих закончила этап Бриллиантовой лиги без результата
Под дождем. Магучих закончила этап Бриллиантовой лиги без результата
20.08.2025, 22:10 7
Другие виды
Футболисты Динамо и Руха покинут чемпионат Украины. Но есть проблемы
Футболисты Динамо и Руха покинут чемпионат Украины. Но есть проблемы
21.08.2025, 11:17
Футбол
Шовковский объяснил катастрофическое поражение Динамо против Маккаби
Шовковский объяснил катастрофическое поражение Динамо против Маккаби
22.08.2025, 07:43 51
Футбол
Шовковский подтвердил трансфер форварда и высказался о матче Лиги Европы
Шовковский подтвердил трансфер форварда и высказался о матче Лиги Европы
20.08.2025, 19:59 29
Футбол
Трансфер Зинченко в известный клуб сорвался из-за его политической позиции
Трансфер Зинченко в известный клуб сорвался из-за его политической позиции
21.08.2025, 07:15 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем