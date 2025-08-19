Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
19 августа 2025, 23:02 |
Линкольн – Брага. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы

Матч начнется 21 августа в 22:00 по Киеву

В четверг, 21 августа состоится матч 4-го квалификационного раунда Лиги Европы между гибралтарским «Линкольном Ред Импс» и португальской «Брагой». По киевскому времени игра начнется в 22:00.

Линкольн Ред Импс

Действующий чемпион Гибралтара в этом сезоне уже довольно громко пошумел на международной арене. В 1-м квалификационном раунде Лиги чемпионов команда прошла фарерский «Викингур» с общим счетом 4:2, однако впоследствии проиграла «Црвеной Звезде» и вылетела в ЛЕ. На 3-м этапе отбора второго по силе еврокубка гибралтарцы прошли чемпиона Армении «Ноа» в серии пенальти и обеспечили по крайней мере участие в Лиге конференций.

В недавнем матче за Суперкубок Гибралтара команда разгромила «Мегпис» со счетом 3:0. Этот трофей коллективу удалось выиграть впервые с 2022 года.

Брага

Благодаря традиционному для себя 4-му месту в чемпионате Португалии в прошлом сезоне коллектив получил право выступать в квалификации Лиги Европы, где начал свой путь со 2-го квалификационного раунда. Там «Брага» прошла «Левски» со счетом 1:0, при этом единственный гол был забит уже в экстра-таймах. На 3-м этапе отбора португальцы без проблем одолели «ЧФР Клуж» 4:1 по итогам 2-х игр.

Новый розыгрыш национальной лиги коллектив также начал неплохо – за 2 игры «Брага» завоевала 6 очков и забила столько же голов, поэтому сейчас занимает 2-е место.

Личные встречи

Коллективы еще ни разу не встречались в очных поединках.

Интересные факты

  • «Брага» завоевала 34 очка в 17-х выездных играх чемпионата прошлого сезона – 3-й лучший результат.
  • В 6 играх нового сезона «Брага» одержала 5 побед и 1 раз сыграла вничью. За этот отрезок команда забила 11, а пропустила всего 1 гол.
  • Ни в одном из последних 5 еврокубковых матчей «Линкольн» не забивал больше 1 гола.

Прогноз

Я поставлю на победу «Браги» с форой -2 и коэффициентом 1.74.

Прогноз Sport.ua
Линкольн Ред Импс
21 августа 2025 -
22:00
Брага
Брага с форой -2 1.74
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
