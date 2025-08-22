Абердин – ФКСБ – 2:2. Спаслись на 90-й минуте. Видео голов и обзор

В четверг, 21 августа, в Абердине (Шотландия) состоялся матч квалификации Q4 Лиги Европы 2025/26. «Абердин» принимал румынский клуб ФКСБ.

Гости вышли вперед на 32-й минуте. Гол на свой счет записал Даниэл Бирлиджа. А спустя семь минут Юри Чисотти оставил ФКСБ в меншинстве.

Удаление не помешало румынскому клубу увеличить преимущество в счете. На 47-й минуте забил Дариус Олару.

Однако удержать победный счет ФКСБ не удалось. Данте Полвара сократил отставание, а на 90-й минуте Эстер Шоклер спас «Абердин» от поражения.

Ответный поединок пройдет в Румынии 28 августа. Начало матча в 21:30 по Киеву.

Лига Европы 2025/26. Квалификация Q4. Первый матч. 21 августа, Шотландия

Абердин (Шотландия) – ФКСБ Стяуа (Румыния) – 2:2

Голы: Полвара, 61, Шоклер, 90 – Бирлиджа, 32, Олару, 47

Удаление: Чисотти (ФКСБ), 39

Видео голов и обзор матча