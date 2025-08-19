Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
21.08.2025 21:45
19 августа 2025, 19:31 | Обновлено 19 августа 2025, 19:32
Абердин – ФКСБ. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы

Матч начнется 21 августа в 21:45 по Киеву

ФК Абердин

В четверг, 21 августа состоится игра 4-го квалификационного раунда Лиги Европы между шотландским «Абердином» и румынской «ФКСБ». По киевскому времени игра начнется в 21:45.

Абердин

В прошлом сезоне чемпионата Шотландии коллектив набрал 53 очка и занял 5-е место, уступив «Данди Юнайтед» из-за худшей разницы забитых/пропущенных. Однако главное достижение команды состоялось в кубке – «Абердин» одолел «Селтик» в серии пенальти финального матча и впервые за 35 лет стал победителем турнира. Это и позволило шотландцам начинать свой путь в еврокубках в этом сезоне с 4-го квалификационного раунда Лиги Европы.

Новый сезон Шотландской Премьер-лиги команда начала с 2-х поражений, поэтому сейчас занимает последнее, 12 место соревнований.

ФКСБ

Действующий чемпион Румынии за 6 поединков текущего чемпионата страны набрал всего 5 очков и пока занимает 12 место, отставая от лидера уже на 11 зачетных пунктов. Тем не менее команда начала новый сезон с трофея – в июльском поединке за Суперкубок «Стяуа» победила «ЧФР Клуж» со счетом 2:1.

Путь в еврокубках коллектив начал с победы над «Интером Эскальдес» в 1-м квалификационном раунде Лиги чемпионов, однако во 2-м уступил «Швендию». На 3-м этапе отбора Лиги Европы, куда попала команда после этого поражения, «Стяуа» победила косоварскую «Дриту» с общим счетом 3:6.

Личные встречи

Коллективы еще ни разу не встречались в очных играх.

Интересные факты

  • В 6-х выездных играх этого сезона «ФКСБ» одержала 2 победы, трижды проиграла и 1 раз сыграла вничью.
  • В текущем сезоне чемпионата Румынии «ФКСБ» пропустила 10 голов – 3-й худший результат.
  • «Абердин» пропустил 61 гол в минувшем сезоне чемпионата Шотландии – самый худший результат среди всех команд.

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2 с коэффициентом 1.54.

