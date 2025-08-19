Абердин – ФКСБ. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы
Матч начнется 21 августа в 21:45 по Киеву
В четверг, 21 августа состоится игра 4-го квалификационного раунда Лиги Европы между шотландским «Абердином» и румынской «ФКСБ». По киевскому времени игра начнется в 21:45.
Абердин
В прошлом сезоне чемпионата Шотландии коллектив набрал 53 очка и занял 5-е место, уступив «Данди Юнайтед» из-за худшей разницы забитых/пропущенных. Однако главное достижение команды состоялось в кубке – «Абердин» одолел «Селтик» в серии пенальти финального матча и впервые за 35 лет стал победителем турнира. Это и позволило шотландцам начинать свой путь в еврокубках в этом сезоне с 4-го квалификационного раунда Лиги Европы.
Новый сезон Шотландской Премьер-лиги команда начала с 2-х поражений, поэтому сейчас занимает последнее, 12 место соревнований.
ФКСБ
Действующий чемпион Румынии за 6 поединков текущего чемпионата страны набрал всего 5 очков и пока занимает 12 место, отставая от лидера уже на 11 зачетных пунктов. Тем не менее команда начала новый сезон с трофея – в июльском поединке за Суперкубок «Стяуа» победила «ЧФР Клуж» со счетом 2:1.
Путь в еврокубках коллектив начал с победы над «Интером Эскальдес» в 1-м квалификационном раунде Лиги чемпионов, однако во 2-м уступил «Швендию». На 3-м этапе отбора Лиги Европы, куда попала команда после этого поражения, «Стяуа» победила косоварскую «Дриту» с общим счетом 3:6.
Личные встречи
Коллективы еще ни разу не встречались в очных играх.
Интересные факты
- В 6-х выездных играх этого сезона «ФКСБ» одержала 2 победы, трижды проиграла и 1 раз сыграла вничью.
- В текущем сезоне чемпионата Румынии «ФКСБ» пропустила 10 голов – 3-й худший результат.
- «Абердин» пропустил 61 гол в минувшем сезоне чемпионата Шотландии – самый худший результат среди всех команд.
Прогноз
Я поставлю на тотал больше 2 с коэффициентом 1.54.
21:45
