Лех Познань – Генк – 1:5. Хозяев добил автогол. Видео голов и обзор

В четверг, 21 августа, в городе Познань (Польша) состоялся матч квалификации Q4 Лиги Европы 2025/26. «Лех» принимал бельгийский «Генк».

«Генк» открыл счет на 10-й минуте. Автором первого гола в игре стал Патрик Грошовски.

Хозяева отыгрались на 19 минуте, но затем получили в свои ворота три мяча. При этом О Хен Гю еще и не реализовал пенальти.

Окончательно добил команду хозяев автогол. На 48-й минуте мяч в сетку своих ворот отправил Михал Гургуль.

Ответный поединок пройдет в Бельгии 28 августа. Начало матча в 21:00 по Киеву.

Лига Европы 2025/26. Квалификация Q4. Первый матч. 21 августа, Польша

Лех Познань (Польша) – Генк (Бельгия) – 1:5

Голы: Ягелло, 19 – Грошовски, 10, 25, Хейнен, 33, О Хен Гю, 40, Гургуль, 48 (автогол)

Видео голов и обзор матча