Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Лех – Генк. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы
Лига Европы
Лех
21.08.2025 21:30 - : -
Генк
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига Европы
Лех – Генк. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы

Матч начнется 21 августа в 21:30 по Киеву

ФК Лех Познань

В четверг, 21 августа состоится игра 4-го квалификационного раунда Лиги Европы между польским «Лехом» и бельгийским «Генком». По киевскому времени игра начнется в 21:30.

Лех

Новый сезон национальной лиги действующий чемпион начал не слишком удачно – за 4 игры «Лех» набрал 7 очков и пока занимает 9 место в турнирной таблице. Также коллективу не удалось победить в июльской игре за Суперкубок Польши, там «сине-белые» проиграли варшавской «Легии» со счетом 1:2.

Путь в еврокубках команда начала со 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов, где разгромила «Брейдаблик» с общим счетом 8:1. Однако на 3-м этапе отбора поляки уступили «Црвени Звезде» 4:2 по сумме 2-х игр и вылетели в Лигу Европы.

Генк

Бронзовый призер чемпионата прошлого сезона за 4 игры текущего розыгрыша лиги набрал 4 балла (1 победа, 1 ничья, 2 поражения) и пока занимает 8 место, отставая от лидера уже на 6 зачетных пунктов. В последнее время коллектив находится в нестабильной форме – за 10 поединков чемпионской группы Лиги Жупиле 2024/25 «Генк» получил всего 13 очков.

Этот матч станет для команды первым в еврокубках этого сезона.

Личные встречи

В последний раз коллективы встречались между собой в рамках квалификации Лиги Европы в 2018 году. Тогда в обеих играх победил «Генк».

Интересные факты

  • В 5-х выездных играх чемпионской группы чемпионата Бельгии в прошлом сезоне «Генк» получил всего 7 очков.
  • В Экстраклясе в прошлом сезоне «Лех» забил 68 мячей – лучший показатель среди всех команд.
  • «Лех» смог сохранить свои ворота сухими лишь 1 раз за последние 9 игр.

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.66.

Прогноз Sport.ua
Лех
21 августа 2025 -
21:30
Генк
Тотал больше 2.5 1.66 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
Лех Познань Генк Лига Европы прогнозы прогнозы на футбол
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
Комментарии 0
