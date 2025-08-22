Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Панатинаикос – Самсунспор – 2:1. Волевая победа греков. Видео голов
Лига Европы
Панатинаикос
21.08.2025 21:00 – FT 2 : 1
Самсунспор
22 августа 2025, 18:54
Панатинаикос – Самсунспор – 2:1. Волевая победа греков. Видео голов

Все голы команды забили во втором тайме

Панатинаикос – Самсунспор – 2:1. Волевая победа греков. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 21 августа, в Афинах (Греция) состоялся матч квалификации Q4 Лиги Европы 2025/26. «Панатинаикос» принимал турецкий «Самсунспор».

Первый тайм прошел без забитых голов. А вот в начале второго тайма Логи Томассон вывел «Самсунспор» вперед.

«Панатинаикос» сравнял счет на 66-й минуте. Автором гола стал Йоргос Кирьякопулос.

Хозяева смогли вырвать победу. На 74-й минуте забил Эрик Палмер-Браун.

Ответный поединок пройдет в Турции 28 августа. Начало матча в 20:00 по Киеву.

Лига Европы 2025/26. Квалификация Q4. Первый матч. 21 августа, Греция

Панатинаикос (Греция) – Самсунспор (Турция) – 2:1

Голы: Кирьякопулос, 66, Палмер-Браун, 74 – Томассон, 51

Видео голов и обзор матча

События матча

74’
ГОЛ ! Мяч забил Эрик Палмер-Браун (Панатинаикос).
66’
ГОЛ ! Мяч забил Гиоргос Кирьякопулос (Панатинаикос).
51’
ГОЛ ! Мяч забил Логи Томассон (Самсунспор).
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
