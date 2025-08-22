Шкендия – Лудогорец – 2:1. Видео голов и обзор матча
Клуб из Северной Македонии одержал волевую победу
В четверг, 21 августа, в городе Скопье (Северная Македония) состоялся матч квалификации Q4 Лиги Европы 2025/26. «Шкендия» принимала болгарский «Лудогорец».
Первыми забили гости. На 17-й минуте отличился полузащитник «Лудогорца» Дерой Дуарте.
«Шкендия» отыгралась на 35-й минуте благодаря голу Лиридона Латифи. А на 60-й минуте Бесарт Ибраими забил победный для клуба из Северной Македонии мяч.
Ответный поединок пройдет в Болгарии 28 августа. Начало матча в 20:30 по Киеву.
Лига Европы 2025/26. Квалификация Q4. Первый матч. 21 августа, Северная Македония
Шкендия (Северная Македония) – Лудогорец (Болгария) – 2:1
Голы: Латифи, 35, Ибраими, 60 – Дуартe, 17
Видео голов и обзор матча
События матча
