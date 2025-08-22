Шкендия – Лудогорец – 2:1. Видео голов и обзор матча

В четверг, 21 августа, в городе Скопье (Северная Македония) состоялся матч квалификации Q4 Лиги Европы 2025/26. «Шкендия» принимала болгарский «Лудогорец».

Первыми забили гости. На 17-й минуте отличился полузащитник «Лудогорца» Дерой Дуарте.

«Шкендия» отыгралась на 35-й минуте благодаря голу Лиридона Латифи. А на 60-й минуте Бесарт Ибраими забил победный для клуба из Северной Македонии мяч.

Ответный поединок пройдет в Болгарии 28 августа. Начало матча в 20:30 по Киеву.

Лига Европы 2025/26. Квалификация Q4. Первый матч. 21 августа, Северная Македония

Шкендия (Северная Македония) – Лудогорец (Болгария) – 2:1

Голы: Латифи, 35, Ибраими, 60 – Дуартe, 17

Видео голов и обзор матча