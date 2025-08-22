Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шкендия – Лудогорец – 2:1. Видео голов и обзор матча
Лига Европы
Шкендия
21.08.2025 21:00 – FT 2 : 1
Лудогорец
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига Европы
22 августа 2025, 18:19 |
23
0

Шкендия – Лудогорец – 2:1. Видео голов и обзор матча

Клуб из Северной Македонии одержал волевую победу

22 августа 2025, 18:19 |
23
0
Шкендия – Лудогорец – 2:1. Видео голов и обзор матча
ФК Шкендия

В четверг, 21 августа, в городе Скопье (Северная Македония) состоялся матч квалификации Q4 Лиги Европы 2025/26. «Шкендия» принимала болгарский «Лудогорец».

Первыми забили гости. На 17-й минуте отличился полузащитник «Лудогорца» Дерой Дуарте.

«Шкендия» отыгралась на 35-й минуте благодаря голу Лиридона Латифи. А на 60-й минуте Бесарт Ибраими забил победный для клуба из Северной Македонии мяч.

Ответный поединок пройдет в Болгарии 28 августа. Начало матча в 20:30 по Киеву.

Лига Европы 2025/26. Квалификация Q4. Первый матч. 21 августа, Северная Македония

Шкендия (Северная Македония) – Лудогорец (Болгария) – 2:1

Голы: Латифи, 35, Ибраими, 60 – Дуартe, 17

Видео голов и обзор матча

События матча

60’
ГОЛ ! Мяч забил Бесарт Ибраими (Шкендия).
35’
ГОЛ ! Мяч забил Лиридон Латифи (Шкендия).
17’
ГОЛ ! Мяч забил Дерой Дуарте (Лудогорец).
По теме:
Локомотив – Колос. Кубок Украины. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Панатинаикос – Самсунспор – 2:1. Волевая победа греков. Видео голов
«Это влияет на результат». Легенда Динамо оценил поражение клуба в ЛЕ
Лига Европы видео голов и обзор Шкендия Лудогорец
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Боб АРУМ: «Это лучший супертяж в истории. Никто не умеет драться, как он»
Бокс | 22 августа 2025, 08:30 7
Боб АРУМ: «Это лучший супертяж в истории. Никто не умеет драться, как он»
Боб АРУМ: «Это лучший супертяж в истории. Никто не умеет драться, как он»

Известный промоутер похвалил Мухаммеда Али

ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отпустило Супрягу в состав новичка УПЛ
Футбол | 22 августа 2025, 15:59 17
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отпустило Супрягу в состав новичка УПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отпустило Супрягу в состав новичка УПЛ

Форвард киевлян перебрался в Эпицентр

Арда ТУРАН: «Меня раздражает этот момент. Но Шахтер пройдет дальше»
Футбол | 22.08.2025, 17:40
Арда ТУРАН: «Меня раздражает этот момент. Но Шахтер пройдет дальше»
Арда ТУРАН: «Меня раздражает этот момент. Но Шахтер пройдет дальше»
Роковое удаление. Динамо проиграло Маккаби в первом матче
Футбол | 21.08.2025, 23:10
Роковое удаление. Динамо проиграло Маккаби в первом матче
Роковое удаление. Динамо проиграло Маккаби в первом матче
Еврокубковое посмешище
Футбол | 22.08.2025, 11:32
Еврокубковое посмешище
Еврокубковое посмешище
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Дежавю для Свитолиной. Жеребьевка US Open 2025: украинки получили соперниц
Дежавю для Свитолиной. Жеребьевка US Open 2025: украинки получили соперниц
21.08.2025, 19:24 8
Теннис
Усик впервые отреагировал на возможный бой с Итаумой: «Великолепный парень»
Усик впервые отреагировал на возможный бой с Итаумой: «Великолепный парень»
20.08.2025, 17:29 2
Бокс
Шовковский объяснил катастрофическое поражение Динамо против Маккаби
Шовковский объяснил катастрофическое поражение Динамо против Маккаби
22.08.2025, 07:43 51
Футбол
Шовковский может покинуть Динамо уже в ближайшее время. Названо условие
Шовковский может покинуть Динамо уже в ближайшее время. Названо условие
20.08.2025, 21:32 41
Футбол
Был серьезный разговор. Энрике поставил ультиматум Забарному и Сафонову
Был серьезный разговор. Энрике поставил ультиматум Забарному и Сафонову
21.08.2025, 08:17 24
Футбол
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Ого, это конец для тебя. Меня это немного смутило»
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Ого, это конец для тебя. Меня это немного смутило»
21.08.2025, 05:50
Бокс
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Вы знаете, что он ушел из Динамо»
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Вы знаете, что он ушел из Динамо»
20.08.2025, 20:18 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем