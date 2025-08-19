Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Шкендия – Лудогорец. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы
Лига Европы
Шкендия
21.08.2025 21:00 - : -
Лудогорец
Прогноз
19 августа 2025, 18:05 | Обновлено 19 августа 2025, 18:22
35
0

Матч начнется 21 августа в 21:00 по Киеву

ФК Шкендия

В четверг, 21 августа состоится игра 4-го квалификационного раунда Лиги Европы между северомакедонской «Шкендией» и болгарским «Лудогорцем». По киевскому времени игра начнется в 21:00.

Шкендия

В прошлом году команде впервые за 5 лет удалось стать чемпионом – за 33 игры национальной лиги «Шкендия» набрала 70 баллов, опередив своих конкурентов всего на 3 зачетных пункта. Однако золотой дубль завоевать не удалось, в кубке коллектив проиграл «Струге» на стадии полуфинала.

В 1-м квалификационном раунде Лиги чемпионов коллектив одолел валлийского гегемона «Нью-Сейнтс», а во 2-м победил чемпиона Румынии «ФКСБ». Однако на 3-м этапе отбора команда уступила «Карабаху» с общим счетом 6:1 и продолжает выступления в Лиге Европы.

Лудогорец

Многолетний доминант чемпионата Болгарии (чемпионство сезона 2024/25 стало для клуба 14-м подряд) в текущем розыгрыше национальной лиги завоевал 13 баллов за 5 игр и пока занимает 1-е место, опережая «Левски» благодаря лучшей разнице забитых/пропущенных. Кубок страны еще не стартовал, но в прошлом сезоне «Лудогорец» торжествовал на этом турнире, минимально одолев «ЦСКА София» в финале.

Путь в еврокубках коллектив одержал победу над минским «Динамо» в 1-м квалификационном раунде Лиги чемпионов, впоследствии болгары также разобрались с чемпионом Хорватии, «Риекой». Однако на 3-м этапе отбора «Лудогорец» уступил «Ференцварошу» с общим счетом 3:0.

Личные встречи

Команды еще ни разу не играли друг с другом.

Интересные факты

  • В 11-х играх нового сезона «Лудогорец» одержал 6 побед, 4 раза сыграл вничью и потерпел 1-е поражение.
  • «Шкендия» забила 59 голов в прошлом сезоне чемпионата – лучший показатель среди всех команд.
  • За 5 поединков чемпионата Болгарии в этом сезоне «Лудогорец» забил 11 голов – лучший результат среди всех команд.

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2 с коэффициентом 1.61.

Прогноз Sport.ua
Шкендия
21 августа 2025 -
21:00
Лудогорец
Тотал больше 2 1.61
