Зриньски – Утрехт – 0:2. Победа на классе. Видео голов и обзор матча
«Утрехт» обеспечил себе комфортное преимущество
В четверг, 21 августа, в городе Мостар (Босния и Герцеговина) состоялся матч квалификации Q4 Лиги Европы 2025/26. «Зриньски» принимал клуб «Утрехт» из Нидерландов.
«Утрехт» считался фаворитом пары. И клуб из Нидерландов это подтвердил.
Гости вышли вперед на 39-й минуте. Нападающий «Утрехта» Давид Мин реализовал пенальти.
В конце матча клуб из Нидерландов закрепил свое преимущество. Автором гола стал Виктор Йенсен.
Ответный поединок пройдет в Нидерландах 28 августа. Начало матча в 21:00 по Киеву.
Лига Европы 2025/26. Квалификация Q4. Первый матч. 21 августа, Босния и Герцеговина
Зриньски (Босния и Герцеговина) – Утрехт (Нидерланды) – 0:2
Голы: Мин, 39 (пен), Йенсен, 85
Видео голов и обзор матча
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Известный промоутер похвалил Мухаммеда Али
Наставник Шахтера коротко прокомментировал травму Невертона в матче с Серветтом (1:1)