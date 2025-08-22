Зриньски – Утрехт – 0:2. Победа на классе. Видео голов и обзор матча

В четверг, 21 августа, в городе Мостар (Босния и Герцеговина) состоялся матч квалификации Q4 Лиги Европы 2025/26. «Зриньски» принимал клуб «Утрехт» из Нидерландов.

«Утрехт» считался фаворитом пары. И клуб из Нидерландов это подтвердил.

Гости вышли вперед на 39-й минуте. Нападающий «Утрехта» Давид Мин реализовал пенальти.

В конце матча клуб из Нидерландов закрепил свое преимущество. Автором гола стал Виктор Йенсен.

Ответный поединок пройдет в Нидерландах 28 августа. Начало матча в 21:00 по Киеву.

Лига Европы 2025/26. Квалификация Q4. Первый матч. 21 августа, Босния и Герцеговина

Зриньски (Босния и Герцеговина) – Утрехт (Нидерланды) – 0:2

Голы: Мин, 39 (пен), Йенсен, 85

Видео голов и обзор матча