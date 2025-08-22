Мальме – Сигма Оломоуц – 3:0. Дубль Хакшабановича. Видео голов и обзор
Шведский клуб поставил соперника в сложное положение
В четверг, 21 августа, в городе Мальме (Швеция) состоялся матч квалификации Q4 Лиги Европы 2025/26. Мальме принимал чешский клуб Сигма Оломоуц.
Счет в матче на 8-й минуте открыл Сеад Хакшабанович. В конце первого тайма черногорский легионер Мальме оформил дубль.
В компенсированное время хозяева забили еще один мяч. На 90+2-й минуте Лассе Йонсен реализовал пенальти.
Ответный поединок пройдет в Чехии 28 августа. Начало матча в 19:30 по Киеву.
Лига Европы 2025/26. Квалификация Q4. Первый матч. 21 августа, Швеция
Мальме (Швеция) – Сигма Оломоуц (Чехия) – 3:0
Голы: Хакшабанович, 8, 43, Йонсен, 90+2 (пен)
Видео голов и обзор матча
События матча
