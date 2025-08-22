Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Мальме – Сигма Оломоуц – 3:0. Дубль Хакшабановича. Видео голов и обзор
Лига Европы
Мальмё
21.08.2025 20:00 – FT 3 : 0
Сигма
22 августа 2025, 16:59 | Обновлено 22 августа 2025, 17:03
Мальме – Сигма Оломоуц – 3:0. Дубль Хакшабановича. Видео голов и обзор

Шведский клуб поставил соперника в сложное положение

Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 21 августа, в городе Мальме (Швеция) состоялся матч квалификации Q4 Лиги Европы 2025/26. Мальме принимал чешский клуб Сигма Оломоуц.

Счет в матче на 8-й минуте открыл Сеад Хакшабанович. В конце первого тайма черногорский легионер Мальме оформил дубль.

В компенсированное время хозяева забили еще один мяч. На 90+2-й минуте Лассе Йонсен реализовал пенальти.

Ответный поединок пройдет в Чехии 28 августа. Начало матча в 19:30 по Киеву.

Лига Европы 2025/26. Квалификация Q4. Первый матч. 21 августа, Швеция

Мальме (Швеция) – Сигма Оломоуц (Чехия) – 3:0

Голы: Хакшабанович, 8, 43, Йонсен, 90+2 (пен)

Видео голов и обзор матча

События матча

90’ +2
ГОЛ ! С пенальти забил Лассе Йонсен (Мальмё).
43’
ГОЛ ! Мяч забил Сеад Хакшабанович (Мальмё).
8’
ГОЛ ! Мяч забил Сеад Хакшабанович (Мальмё).
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Комментарии 0
