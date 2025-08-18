В четверг, 21 августа состоится игра 4-го квалификационного раунда Лиги Европы между шведским «Мальме» и чешской «Сигмой». По киевскому времени игра начнется в 20:00.

Мальме

Действующие чемпионы Швеции в текущем сезоне набрали 36 очков за 20 поединков и пока занимают 3 место, отставая от лидера на 11 зачетных пунктов за 10 игр до завершения турнира. В кубке страны «Мальме» уступили «Хеккену» в серии пенальти финального поединка.

Шведы начали свой путь в еврокубках с 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов, где они одолели грузинскую «Иберию». Далее команда разобралась с латвийской «РФШ», а вот в 3-м раунде отбора уступила «Копенгагену» с общим счетом 5:0.

Сигма Оломоуц

В прошлом сезоне коллектив набрал 45 очков и занял последнее, 6 место чемпионской группы чешской лиги. Однако победа в кубке, где в финале «Сигма» одолела столичную «Спарту» со счетом 3:1, позволила команде принять участие в отборе Лиги Европы со стадии 4-го квалификационного раунда.

За 5 поединков чемпионата Чехии в текущем сезоне коллектив набрал 10 зачетных пунктов и пока занимает 4 место, отставая от лидера на 3 балла.

Личные встречи

Коллективы еще ни разу не встречались в очных поединках.

Интересные факты

«Мальме» пропустили 17 голов в текущем сезоне чемпионата – 2-й лучший результат среди всех команд.

Только в 1 из 5 официальных матчей «Сигмы» в этом сезоне было забито больше 1 гола.

В предыдущем сезоне чемпионата Чехии «Сигма» набрала 22 балла в 18-х выездных поединках – самый плохой результат среди команд чемпионской группы.

Прогноз

Я поставлю на победу «Мальме» с коэффициентом 1.58.