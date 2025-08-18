Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Мальме – Сигма. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы
Лига Европы
Мальмё
21.08.2025 20:00 - : -
Сигма
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига Европы
18 августа 2025, 17:29 |
9
0

Мальме – Сигма. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы

Матч начнется 21 августа в 20:00 по Киеву

18 августа 2025, 17:29 |
9
0
Мальме – Сигма. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы
ФК Сигма

В четверг, 21 августа состоится игра 4-го квалификационного раунда Лиги Европы между шведским «Мальме» и чешской «Сигмой». По киевскому времени игра начнется в 20:00.

Мальме

Действующие чемпионы Швеции в текущем сезоне набрали 36 очков за 20 поединков и пока занимают 3 место, отставая от лидера на 11 зачетных пунктов за 10 игр до завершения турнира. В кубке страны «Мальме» уступили «Хеккену» в серии пенальти финального поединка.

Шведы начали свой путь в еврокубках с 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов, где они одолели грузинскую «Иберию». Далее команда разобралась с латвийской «РФШ», а вот в 3-м раунде отбора уступила «Копенгагену» с общим счетом 5:0.

Сигма Оломоуц

В прошлом сезоне коллектив набрал 45 очков и занял последнее, 6 место чемпионской группы чешской лиги. Однако победа в кубке, где в финале «Сигма» одолела столичную «Спарту» со счетом 3:1, позволила команде принять участие в отборе Лиги Европы со стадии 4-го квалификационного раунда.

За 5 поединков чемпионата Чехии в текущем сезоне коллектив набрал 10 зачетных пунктов и пока занимает 4 место, отставая от лидера на 3 балла.

Личные встречи

Коллективы еще ни разу не встречались в очных поединках.

Интересные факты

  • «Мальме» пропустили 17 голов в текущем сезоне чемпионата – 2-й лучший результат среди всех команд.
  • Только в 1 из 5 официальных матчей «Сигмы» в этом сезоне было забито больше 1 гола.
  • В предыдущем сезоне чемпионата Чехии «Сигма» набрала 22 балла в 18-х выездных поединках – самый плохой результат среди команд чемпионской группы.

Прогноз

Я поставлю на победу «Мальме» с коэффициентом 1.58.

Прогноз Sport.ua
Мальмё
21 августа 2025 -
20:00
Сигма
Победа Мальме 1.58 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Ига Свентек – Жасмин Паолини. Прогноз, анонс на финал WTA 1000 в Цинциннати
Янник Синнер – Карлос Алькарас. Прогноз на финал Мастерса в Цинциннати
Бранн – АЕК Ларнака. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы
Мальме Сигма Оломоуц Лига Европы прогнозы прогнозы на футбол
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В Маккаби уверены, что смогут выбить киевское Динамо из Лиги Европы
Футбол | 18 августа 2025, 09:05 39
В Маккаби уверены, что смогут выбить киевское Динамо из Лиги Европы
В Маккаби уверены, что смогут выбить киевское Динамо из Лиги Европы

Израильский клуб сыграет против чемпионов Украины в четвертом квалификационном раунде

После 5:3 поплыла. Рыбакина и Свентек определили финалистку в Цинциннати
Теннис | 17 августа 2025, 21:50 0
После 5:3 поплыла. Рыбакина и Свентек определили финалистку в Цинциннати
После 5:3 поплыла. Рыбакина и Свентек определили финалистку в Цинциннати

Ига в двух сетах обыграла Елену и поборется за трофей турнира WTA 1000 в США

Скандал в Полесье. У Буткевича украли 220 тысяч долларов, уже были обыски
Футбол | 18.08.2025, 16:10
Скандал в Полесье. У Буткевича украли 220 тысяч долларов, уже были обыски
Скандал в Полесье. У Буткевича украли 220 тысяч долларов, уже были обыски
Определена финальная пара престижного турнира WTA 1000 в Цинциннати
Теннис | 18.08.2025, 07:11
Определена финальная пара престижного турнира WTA 1000 в Цинциннати
Определена финальная пара престижного турнира WTA 1000 в Цинциннати
ПОВОРОЗНЮК: «Шевченко в слове ч.. делает 3 ошибки. Его поступок – позор»
Футбол | 18.08.2025, 08:53
ПОВОРОЗНЮК: «Шевченко в слове ч.. делает 3 ошибки. Его поступок – позор»
ПОВОРОЗНЮК: «Шевченко в слове ч.. делает 3 ошибки. Его поступок – позор»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Забарный не будет регулярно играть в старте ПСЖ. Стала известна причина
Забарный не будет регулярно играть в старте ПСЖ. Стала известна причина
18.08.2025, 03:22 1
Футбол
Хргович одержал уверенную победу в титульном поединке в супертяжелом весе
Хргович одержал уверенную победу в титульном поединке в супертяжелом весе
16.08.2025, 22:15 1
Бокс
Тони КРОООС: «Хватит разговоров. Он лучший вратарь в истории»
Тони КРОООС: «Хватит разговоров. Он лучший вратарь в истории»
18.08.2025, 01:32 1
Футбол
Дэвид ХЭЙ: «Этот боксер – кошмар для Усика. Он единственный, кто сможет»
Дэвид ХЭЙ: «Этот боксер – кошмар для Усика. Он единственный, кто сможет»
18.08.2025, 07:53 2
Бокс
Турки Аль-Шейх назвал следующего соперника Усика. Это не Паркер
Турки Аль-Шейх назвал следующего соперника Усика. Это не Паркер
18.08.2025, 07:19 6
Бокс
«Это будет в конце года». Президент WBC сделал заявление о будущем Усика
«Это будет в конце года». Президент WBC сделал заявление о будущем Усика
17.08.2025, 00:13
Бокс
Легенда Динамо возмутился заявлением Шовковского после фиаско в ЛЧ
Легенда Динамо возмутился заявлением Шовковского после фиаско в ЛЧ
16.08.2025, 19:38 13
Футбол
Французский журналист: «Забарный поддерживает Украину, а Сафонов...»
Французский журналист: «Забарный поддерживает Украину, а Сафонов...»
16.08.2025, 16:51 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем