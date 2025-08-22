Бранн – АЕК Ларнака – 2:1. Победа на 90+3-й. Видео голов и обзор матча
«Бранн» забил победный мяч в компенсированное время
В четверг, 21 августа, в городе Берген (Норвегия) состоялся матч квалификации Q4 Лиги Европы 2025/26. «Бранн» принимал клуб АЕК Ларнака.
Гости вышли вперед на 16-й минуте. Счет в матче открыл Карел Ангельски.
«Бранн» отыгрался достаточно быстро. На 20-й минуте Феликс Мюре восстановил паритет.
И все же «Бранн» смог выиграть. Гол Йонаса Торсвика на 90+3-й минуте принес норвежскому клубу победу.
Ответный поединок пройдет на Кипре 27 августа. Начало матча в 19:30 по Киеву.
Лига Европы 2025/26. Квалификация Q4. Первый матч. 21 августа, Норвегия
Бранн (Норвегия) – АЕК Ларнака (Кипр) – 2:1
Голы: Мюре, 20, Торсвик, 90+3 – Ангельски, 16
Видео голов и обзор матча
События матча
