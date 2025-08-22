Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бранн – АЕК Ларнака – 2:1. Победа на 90+3-й. Видео голов и обзор матча
Лига Европы
Бранн
21.08.2025 20:00 – FT 2 : 1
АЕК Ларнака
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
22 августа 2025, 16:41 |
31
0

«Бранн» забил победный мяч в компенсированное время

ФК Бранн

В четверг, 21 августа, в городе Берген (Норвегия) состоялся матч квалификации Q4 Лиги Европы 2025/26. «Бранн» принимал клуб АЕК Ларнака.

Гости вышли вперед на 16-й минуте. Счет в матче открыл Карел Ангельски.

«Бранн» отыгрался достаточно быстро. На 20-й минуте Феликс Мюре восстановил паритет.

И все же «Бранн» смог выиграть. Гол Йонаса Торсвика на 90+3-й минуте принес норвежскому клубу победу.

Ответный поединок пройдет на Кипре 27 августа. Начало матча в 19:30 по Киеву.

Лига Европы 2025/26. Квалификация Q4. Первый матч. 21 августа, Норвегия

Бранн (Норвегия) – АЕК Ларнака (Кипр) – 2:1

Голы: Мюре, 20, Торсвик, 90+3 – Ангельски, 16

Видео голов и обзор матча

События матча

90’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Jonas Torsvik (Бранн).
20’
ГОЛ ! Мяч забил Феликс Хорн Мюре (Бранн).
16’
ГОЛ ! Мяч забил Кароль Ангьельски (АЕК Ларнака).
Лига Европы видео голов и обзор Бранн АЕК Ларнака
Сергей Турчак
