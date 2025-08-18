Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига Европы
Бранн
21.08.2025 20:00 - : -
АЕК Ларнака
Бранн – АЕК Ларнака. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы

Матч начнется 21 августа в 20:00 по Киеву

АЕК Ларнака

В четверг, 21 августа состоится игра 4-го квалификационного раунда Лиги Европы между норвежским «Бранном» и киприотским «АЕКом Ларнакой». По киевскому времени игра начнется в 20:00.

Бранн

За 18 поединков чемпионата Норвегии в текущем сезоне коллектив набрал 36 баллов и пока занимает 3 место, отставая от лидера на 6 зачетных пунктов (однако «Бранн» имеет игру в запасе). Кубок Страны команда покинула еще на стадии 1/16 финала после поражения в матче против «Брюнне».

Выступление этого года в еврокубках норвежцы начали со 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов, где с общим счетом 5:2 проиграли австрийскому «РБ Зальцбург». В полуфинале отбора Лиги Европы «Бранн» победил шведский «Хеккен» 2:1 по сумме 2-х игр.

АЕК Ларнака

В прошлом сезоне чемпионата Кипра клуб набрал 68 очков за 36 игр и занял 4-ю строчку, уступив место в топ-3 «Омонии» из-за худшей статистики в очных играх. Однако победа в кубке, где АЭК одолел «Пафос» в серии послематчевых пенальти, позволила команде выступать в отборе Лиги Европы.

В 1-м квалификационном раунде ЛЕ киприоты выбили сербский «Партизан» в серии пенальти, а затем преодолели словенский «Целье» 3:2 по итогам 2-х поединков. На 3-м этапе отбора «АЭК Ларнака» победил варшавскую «Легию» с общим счетом 3:5.

Личные встречи

Коллективы еще ни разу не встречались в очных играх.

Интересные факты

  • «АЭК Ларнака» пропустил 30 голов в прошлом сезоне чемпионата – 2-й лучший результат среди всех команд.
  • В 3-х выездных поединках этого сезона «АЕК Ларнака» не смог одержать ни одной победы – 2 поражения и ничья.
  • «Бранн» отличился 33 раза в текущем сезоне чемпионата - 4-й лучший результат среди всех команд.

Прогноз

Я поставлю на победу «Бранна» с коэффициентом 1.61.

Бранн
21 августа 2025 -
20:00
АЕК Ларнака
Денис Кирильчук
