Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
21.08.2025 21:00 - : -
18 августа 2025, 19:18
Зриньски – Утрехт. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы

Матч начнется 21 августа в 21:00 по Киеву

ФК Утрехт

В четверг, 21 августа состоится игра 4-го квалификационного раунда Лиги Европы между боснийским «Зриньски» и нидерландским «Утрехтом». По киевскому времени игра начнется в 21:00.

Зриньски

В прошлом сезоне чемпионата коллектив набрал 82 балла и 33 игры и занял 1-е место, опередив «Борац» из Баня-Луки всего на 1 зачетный пункт. Однако завоевать национальный дубль не получилось – в Кубке Боснии и Герцоговины команда уступила будущему чемпиону «ФК Сараево» в полуфинале.

Путь в еврокубках этого сезона коллектив начал с 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов, где одолел сан-маринский «Виртус». Однако уже на следующем этапе отбора боснийцы проиграли «Словану Братислава» и продолжили свое путешествие в Лиге Европы. Там в 3-м квалификационном раунде «Зриньски» победили исландский «Брейдаблик» с общим счетом 3:2.

Утрехт

За 34 поединка прошлого сезона Эредивизи «Утрехт» набрал 64 очка и занял 4 место, отстав от топ-3 на 4 зачетных балла. В Кубке Нидерландов также не удалось удивить – коллектив вылетел от Хераклеса на стадии ¼ финала. В текущем розыгрыше чемпионата клуб завоевал 3 очка за 2 игры и пока находится на 7-й строчке.

Во 2-м квалификационном раунде ЛЕ команда разгромила 7:2 по сумме 2-х игр молдавский «Шериф», а во 3-м прошла швейцарский «Серветт» с общим счетом 5:2.

Личные встречи

Последний раз коллективы встречались в очном поединке в рамках отбора Лиги Европы в августе 2019 года. Тогда 2 игры завершились вничью со счетом 1:1, но в дополнительное время второго матча победу и проход вырвали «Зриньски».

Интересные факты

  • «Утрехт» завоевал 34 балла в 17-х выездных поединках прошлого сезона Эредивизи – 3-й лучший показатель среди всех команд.
  • За 34 игры чемпионата прошлого сезона «Утрехт» забил 62 гола – 4-й лучший результат на турнире.
  • «Зриньски» пропустили 17 мячей в прошлом сезоне национальной лиги – 2-й лучший результат.

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.63.

Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
