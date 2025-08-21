Панатинаикос – Самсунспор. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию первого матча Q4 Лиги Европы 21 августа в 21:00 по Киеву
21 августа состоится первый матч четвертого раунда квалификации Лиги чемпионов 2025/26 между командами Панатинаикос (Греция) и Самсунспор (Турция).
Поединок пройдет на стадионе Олимпийском стадионе в Афинах. Время начала встречи – 21:00 по Киеву.
Победитель двухматчевого противостояния попадет в основной этап Лиги Европы.
Видеотрансляция матча будет доступна на клубном канале Панатинаикоса.
