Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Панатинаикос – Самсунспор. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Лига Европы
Панатинаикос
21.08.2025 21:00 - : -
Самсунспор
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига Европы
21 августа 2025, 09:58 | Обновлено 21 августа 2025, 11:14
31
0

Панатинаикос – Самсунспор. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию первого матча Q4 Лиги Европы 21 августа в 21:00 по Киеву

21 августа 2025, 09:58 | Обновлено 21 августа 2025, 11:14
31
0
Панатинаикос – Самсунспор. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

21 августа состоится первый матч четвертого раунда квалификации Лиги чемпионов 2025/26 между командами Панатинаикос (Греция) и Самсунспор (Турция).

Поединок пройдет на стадионе Олимпийском стадионе в Афинах. Время начала встречи – 21:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Победитель двухматчевого противостояния попадет в основной этап Лиги Европы.

Панатинаикос – Самсунспор. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на клубном канале Панатинаикоса.

Панатинаикос Самсунспор Лига Европы смотреть онлайн
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
