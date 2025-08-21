21 августа на Олимпийском стадионе Афин пройдет первый матч финального раунда квалификации Лиги Европы, в котором Панатинаикос встретится с Самсунспором. Поединок начнется в 21:00 по европейскому времени.

Панатинаикос

Команда по два десятка раз брали чемпионство и кубок Греции. В последнее время она отошла на вторые роли. В том числе в прямом смысле: прошлый розыгрыш местной Суперлиги закончили на серебряной позиции.

Это позволило отправиться снова в Лигу чемпионов - но там все закончилось на первом же этапе квалификации. В Глазго в первом же поединке уступили 0:2, после чего дома с Рейнджерс закончили только ничьей. Перебравшись в Лигу Европы, клуб получил непростого соперника, донецкий Шахтер. Обе встречи с ним прошли в равной, упорной, но не зрелищной борьбе. В итоге после пары нулевых ничьих дошло до затяжной серии пенальти, где Дронговски пропустил меньше, чем Ризнык.

Самсунспор

Клуб отмечает свое 60-летие. И даже, в 80-е годы, уже пару раз становился бронзовым призером местного чемпионата. Но, вылетев в 2006-м году, потом провели в Суперлиге только один сезон - зато на 2018-2020 опускались даже в третий дивизион. Но, вернувшись в вышку два года назад, сначала просто не вылетели назад. А весной подопечные Томаса Райса повторили свой максимальный результат - третье место!

Именно это позволяет полноценно стартовать в еврокубках - до этого, в конце прошлого века, выступали в Кубке Интертото и даже Балканском кубке. Впрочем, после летней паузы уже футболисты успели провести пару туров в новом чемпионате Турции. Сначала дома справились с Генчлербирлиги, потом за счет позднего автогола получилось взять три очка и с Коджалиеспором.

Статистика личных встреч

Хотя клубы представляют соседние страны, они ни разу не проводили между собой даже товарищеских поединков.

Прогноз

Букмекерские конторы считают явным фаворитом более опытных хозяев поля. Но они уже показали, что достаточно прагматичны, а гости тем более не будут рисковать. Ждем тотал меньше 2,5 голов (коэффициент - 1,88).