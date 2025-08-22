Они выбили Шахтер: Панатинаикос выиграл первый матч Q4 ЛЕ у Самсунспора
Греческая команда в Афинах одолела турецкий коллектив со счетом 2:1
21 августа состоялся первый матч четвертого раунда квалификации Лиги Европы 2025/26 между командами Панатинаикос и Самсунспор.
Поединок прошел на Олимпийском стадионе в Афинах. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.
Голами за греческий коллектив отличились Йоргос Кирьякопулос и Эрик Палмер-Браун. У гостей единственный мяч забил Логи Томассон.
Панатинаикос в третьем круге отбора ЛЕ выбил донецкий Шахтер в серии послематчевых пенальти (0:0, 0:0, пен. 4:3).
Ответный поединок между Самсунспором и Панатинаикосом запланирован на 28 число в Турции.
Лига Европы 2025/26. Квалификация Q4
Первый матч. 21 августа
Панатинаикос (Греция) – Самсунспор (Турция) – 2:1
Голы: Кирьякопулос, 66, Палмер-Браун, 74 – Томассон, 51
