Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Они выбили Шахтер: Панатинаикос выиграл первый матч Q4 ЛЕ у Самсунспора
Лига Европы
Панатинаикос
21.08.2025 21:00 – FT 2 : 1
Самсунспор
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига Европы
22 августа 2025, 00:02 | Обновлено 22 августа 2025, 00:05
246
0

Они выбили Шахтер: Панатинаикос выиграл первый матч Q4 ЛЕ у Самсунспора

Греческая команда в Афинах одолела турецкий коллектив со счетом 2:1

22 августа 2025, 00:02 | Обновлено 22 августа 2025, 00:05
246
0
Они выбили Шахтер: Панатинаикос выиграл первый матч Q4 ЛЕ у Самсунспора
Getty Images/Global Images Ukraine

21 августа состоялся первый матч четвертого раунда квалификации Лиги Европы 2025/26 между командами Панатинаикос и Самсунспор.

Поединок прошел на Олимпийском стадионе в Афинах. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Голами за греческий коллектив отличились Йоргос Кирьякопулос и Эрик Палмер-Браун. У гостей единственный мяч забил Логи Томассон.

Панатинаикос в третьем круге отбора ЛЕ выбил донецкий Шахтер в серии послематчевых пенальти (0:0, 0:0, пен. 4:3).

Ответный поединок между Самсунспором и Панатинаикосом запланирован на 28 число в Турции.

Лига Европы 2025/26. Квалификация Q4

Первый матч. 21 августа

Панатинаикос (Греция) – Самсунспор (Турция) – 2:1

Голы: Кирьякопулос, 66, Палмер-Браун, 74 – Томассон, 51

По теме:
Шовковский отреагировал на красную Вивчаренко в матче-фиаско с Маккаби
Утрехт присоединился к АЗ, ПСВ и Аяксу в одном победном рейтинге
Итоги первых матчей Лиги Европы. Фиаско Динамо под дождем в Сербии
Самсунспор Панатинаикос Лига Европы Йоргос Кирьякопулос
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Обменялись угловыми. Шахтер в Кракове сыграл вничью против Серветта
Футбол | 21 августа 2025, 22:57 68
Обменялись угловыми. Шахтер в Кракове сыграл вничью против Серветта
Обменялись угловыми. Шахтер в Кракове сыграл вничью против Серветта

Отличный второй тайм от команды Турана, но ошибки первого смущают

Эвандер ХОЛИФИЛД: «Ого, это конец для тебя. Меня это немного смутило»
Бокс | 21 августа 2025, 05:50 0
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Ого, это конец для тебя. Меня это немного смутило»
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Ого, это конец для тебя. Меня это немного смутило»

Легендарный боксер вспомнил эпизод, который заставил его завершить карьеру

Трансфер Зинченко в известный клуб сорвался из-за его политической позиции
Футбол | 21.08.2025, 07:15
Трансфер Зинченко в известный клуб сорвался из-за его политической позиции
Трансфер Зинченко в известный клуб сорвался из-за его политической позиции
Хаби АЛОНСО: «Я не хочу видеть этого игрока в Реале»
Футбол | 22.08.2025, 00:01
Хаби АЛОНСО: «Я не хочу видеть этого игрока в Реале»
Хаби АЛОНСО: «Я не хочу видеть этого игрока в Реале»
«Нужно возвращаться». Мирон Маркевич обратился к Довбику и дал ему совет
Футбол | 21.08.2025, 08:44
«Нужно возвращаться». Мирон Маркевич обратился к Довбику и дал ему совет
«Нужно возвращаться». Мирон Маркевич обратился к Довбику и дал ему совет
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Билодид одним словом отреагировала на допинг Бех-Романчук
Билодид одним словом отреагировала на допинг Бех-Романчук
20.08.2025, 22:37 13
Другие виды
Тайсон ФЬЮРИ: «К черту с ним драться. Ни за какие деньги мира»
Тайсон ФЬЮРИ: «К черту с ним драться. Ни за какие деньги мира»
20.08.2025, 05:55 1
Бокс
Контракт на пять лет. Доннарумма согласился перейти в английский гранд
Контракт на пять лет. Доннарумма согласился перейти в английский гранд
20.08.2025, 13:41 15
Футбол
Был серьезный разговор. Энрике поставил ультиматум Забарному и Сафонову
Был серьезный разговор. Энрике поставил ультиматум Забарному и Сафонову
21.08.2025, 08:17 18
Футбол
Они выбили Динамо: Пафос наказал Црвену Звезду в Белграде в матче Q4 ЛЧ
Они выбили Динамо: Пафос наказал Црвену Звезду в Белграде в матче Q4 ЛЧ
20.08.2025, 00:07 54
Футбол
Фрэнк УОРРЕН: «Мир не создал такого боксера, который выстоит против него»
Фрэнк УОРРЕН: «Мир не создал такого боксера, который выстоит против него»
20.08.2025, 07:42 4
Бокс
Шовковский подтвердил трансфер форварда и высказался о матче Лиги Европы
Шовковский подтвердил трансфер форварда и высказался о матче Лиги Европы
20.08.2025, 19:59 29
Футбол
Шовковский может покинуть Динамо уже в ближайшее время. Названо условие
Шовковский может покинуть Динамо уже в ближайшее время. Названо условие
20.08.2025, 21:32 40
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем