Полесье – Фиорентина. Прогноз на матч квалификации Лиги конференций 2025/26

21 августа, свой первый матч в квалификации Лиги конференций проведут Полесье и Фиорентина. Встреча начнется в 21:00 по киевскому времени.

Полесье

Украинский клуб уже прошел два этапа квалификации Лиги конференций, но в плей-офф им явно не повезло с соперником. Полесье сумел одолеть не без проблем Санта-Колому из Андорры, 1:2 дома и 4:1 в гостях. Серьезнее выглядел венгерский Пакш, но подопечные Руслана Ротаня выиграли домашний матч 3:0, а потом, в гостях чуть не растеряли свой перевес, уступив в итоге 1:2.

Старт в УПЛ выдался неудачным, команда сначала смогла обыграть в гостях Карпаты – 2:0, а потом потерпела домашние поражения от Колоса – 0:1 и ЛНЗ Черкассы, при всем уважении, с обоими соперниками надо было брать очки. Все сейчас увлечены еврокубками, однако попасть в основную сетку лиги конференций будет невероятно сложно.

Фиорентина

«Фиалки» не нуждаются в представлении, легендарный клуб пробился в еврокубки, что уже неплохо, учитывая уровень конкуренции в Серии А. Пока мы не видели Фиорентину в деле, так как команда не проводила официальных матчей в текущем сезоне.

Летом команда провела пять контрольных матчей, не самых сильных Каррарезе и Гроссето удалось обыграть 2:0 и 3:0 соответственно. Сложнее были матчи против сильных английских клубов, где уступили Лестеру – 0:2, расписали нулевую ничью с Ноттингем Форест, а также сыграли 1:1 с Манчестер Юнайтед, проиграв потом в серии пенальти.

Чуть больше месяца назад команду возглавил известный специалист Стефано Пиоли. Что касается трансферов, состав потерпел изменения, много продавали, на сумму примерно 60 млн евро, примерно столько же потратили на новых игроков. Показывать сходу свой лучший футбол сложно, но не проход в основную часть турнира будет провалом. Фиорентина дважды играла в финалах Лиги конференций, проиграв оба матча.

Прогноз

Вполне очевидно, что соперники ранее никогда не пересекались. «Фиалки» большие фавориты, в пользу итальянской команды тот факт, что встреча состоится на нейтральном поле.

Полесью нужно делать акцент на организации и самоотдачи, ведь в плане мастерства соперник точно выше. Стоит признать, что встречаются соперники разного уровня, украинскому клубу будет сложно избежать поражения, так что ставлю на победу формальных гостей с форой -1 гол за 1,58.