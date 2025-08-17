Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Полесье – ЛНЗ – 0:2. Ноникашвили и Оба шокировали Ротаня и Ко
Премьер-лига
Полесье
17.08.2025 18:00 – FT 0 : 2
ЛНЗ Черкассы
Украина. Премьер лига
17 августа 2025, 20:01
1723
0

Полесье – ЛНЗ – 0:2. Ноникашвили и Оба шокировали Ротаня и Ко

Команды играли матч 3 тура УПЛ

17 августа 2025, 20:01 | Обновлено 17 августа 2025, 20:02
1723
0
Полесье – ЛНЗ – 0:2. Ноникашвили и Оба шокировали Ротаня и Ко
ФК ЛНЗ.

В воскресенье, 17 августа, житомирское «Полесье» на домашнем стадионе принимало черкасский ЛНЗ в рамках матча третьего тура Украинской Премьер-лиги.

Команды активно начали поединок, но пока без опасных моментов, мало работы у голкиперов обеих команд на старте встречи. Продолжается борьба за центр поля с единичными выпадами каждой из команд. В средине первой половины игры «фиолетовые» заработали пенальти, которое уверенно реализовал грузинский полузащитник Шота Ноникашвили.

По итогам двух туров «Полесье» набрало три зачетных пункта, а ЛНЗ имеет в своем активе 4 турнирных балла. Подопечные Ротаня победили «Карпаты» (2:0) и проиграли «Колосу» (0:1). Команда Пономарева сыграла в ничью с «Зарей» (0:0) и победили «Эпицентр» (1:0).

Во втором тайме у «фиолетовых» было намного больше моментов и во второй половине игры. Уже на 90 минуте матча Проспер Оба установил окончательный счет матча, забив второй мяч в ворота «волков».

Полесье – ЛНЗ. Видео голов и обзор матча (обновляется)

События матча

90’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Проспер Оба (ЛНЗ Черкассы).
29’
ГОЛ ! С пенальти забил Шота Ноникашвили (ЛНЗ Черкассы).
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
