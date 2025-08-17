В воскресенье, 17 августа, житомирское «Полесье» на домашнем стадионе принимало черкасский ЛНЗ в рамках матча третьего тура Украинской Премьер-лиги.

Команды активно начали поединок, но пока без опасных моментов, мало работы у голкиперов обеих команд на старте встречи. Продолжается борьба за центр поля с единичными выпадами каждой из команд. В средине первой половины игры «фиолетовые» заработали пенальти, которое уверенно реализовал грузинский полузащитник Шота Ноникашвили.

По итогам двух туров «Полесье» набрало три зачетных пункта, а ЛНЗ имеет в своем активе 4 турнирных балла. Подопечные Ротаня победили «Карпаты» (2:0) и проиграли «Колосу» (0:1). Команда Пономарева сыграла в ничью с «Зарей» (0:0) и победили «Эпицентр» (1:0).

Во втором тайме у «фиолетовых» было намного больше моментов и во второй половине игры. Уже на 90 минуте матча Проспер Оба установил окончательный счет матча, забив второй мяч в ворота «волков».

Полесье – ЛНЗ. Видео голов и обзор матча (обновляется)