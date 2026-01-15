Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. После поражения от Арсенала тренер Челси сделал неожиданное заявление
Англия
15 января 2026, 05:51 |
292
0

После поражения от Арсенала тренер Челси сделал неожиданное заявление

Росеньор поделился комментариями после неудачи в первом полуфинальном матче

15 января 2026, 05:51 |
292
0
После поражения от Арсенала тренер Челси сделал неожиданное заявление
Getty Images/Global Images Ukraine

Тренер «Челси» Лиэм Росеньор поделился комментариями после неудачи в поединке с «Арсеналом» (2:3) в рамках первого полуфинала Кубка английской лиги.

«Я крайне удовлетворен самоотдачей и уровнем вовлеченности своих подопечных. Футболисты выложились без остатка.

Встреча получилась открытой. Безусловно, расстраивает мяч, пропущенный после розыгрыша углового. Обидным стал и третий гол, поскольку на тот момент нам удалось вернуться в игру и завладеть инициативой.

В начале второй половины матча концентрация немного снизилась, однако я не имею претензий к игрокам. Ряд футболистов перенесли простуду, некоторые столкнулись с травмами в течение недели, но коллектив доказал свою готовность сражаться друг за друга до конца.

Роберт Санчес проявил себя как высококлассный голкипер. Его блестящий сэйв при счете 1:3 оставил нам шансы на успех. Нам предстоит работа над ошибками, но общий настрой команды меня порадовал», – отметил Лиэм Росеньор.

По теме:
Арсенал победил Челси 3:2: реакция Артеты после впечатляющего матча
В шаге от Уэмбли. Арсенал обыграл Челси в Кубке лиги
ВИДЕО. Шоу в Лондоне продолжается. Гарначо оформил дубль для Челси
Лиам Росеньор Челси Арсенал Лондон Кубок английской лиги по футболу Челси - Арсенал
Михаил Олексиенко Источник: BBC
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Фиаско Арбелоа. Три гола Лунину: Реал вылетел из Кубка Испании от Альбасете
Футбол | 14 января 2026, 23:59 27
Фиаско Арбелоа. Три гола Лунину: Реал вылетел из Кубка Испании от Альбасете
Фиаско Арбелоа. Три гола Лунину: Реал вылетел из Кубка Испании от Альбасете

Мадридская команда потерпела поражение со счетом 2:3 в 1/8 финала турнира

Леннокс ЛЬЮИС: «Он просто убегал по рингу, это недопустимо»
Бокс | 14 января 2026, 07:57 1
Леннокс ЛЬЮИС: «Он просто убегал по рингу, это недопустимо»
Леннокс ЛЬЮИС: «Он просто убегал по рингу, это недопустимо»

Британец – о бое Джошуа и Пола

Маркевич дал совет жене Конопли после «кастрюль на голову»
Футбол | 14.01.2026, 16:49
Маркевич дал совет жене Конопли после «кастрюль на голову»
Маркевич дал совет жене Конопли после «кастрюль на голову»
Отставка на горизонте: Реал может попрощаться с очередным тренером
Футбол | 15.01.2026, 02:48
Отставка на горизонте: Реал может попрощаться с очередным тренером
Отставка на горизонте: Реал может попрощаться с очередным тренером
Менеджер: «В команде Усика сказали, что Александр проиграл этот бой»
Бокс | 14.01.2026, 07:32
Менеджер: «В команде Усика сказали, что Александр проиграл этот бой»
Менеджер: «В команде Усика сказали, что Александр проиграл этот бой»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ФЬЮРИ выбрал победителя боя Усик – Уайлдер: «У него нет ни единого шанса»
ФЬЮРИ выбрал победителя боя Усик – Уайлдер: «У него нет ни единого шанса»
13.01.2026, 05:22 2
Бокс
Владислав Ванат составил компанию Михаилу Мудрику
Владислав Ванат составил компанию Михаилу Мудрику
14.01.2026, 08:17 10
Футбол
Арбелоа поразил Лунина своим первым официальным решением
Арбелоа поразил Лунина своим первым официальным решением
14.01.2026, 14:15 5
Футбол
Жена игрока сборной Украины сказала украинцам надеть кастрюлю на голову
Жена игрока сборной Украины сказала украинцам надеть кастрюлю на голову
13.01.2026, 02:32 105
Футбол
Усик без колебаний назвал супертяжа, который лучше Кличко и Джошуа
Усик без колебаний назвал супертяжа, который лучше Кличко и Джошуа
13.01.2026, 06:42 1
Бокс
ПСЖ с Забарным проиграл дерби и сенсационно выбыл из Кубка Франции
ПСЖ с Забарным проиграл дерби и сенсационно выбыл из Кубка Франции
13.01.2026, 00:07 22
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Полесье исключило Гуцуляка и Чоботенко из первой команды
ОФИЦИАЛЬНО. Полесье исключило Гуцуляка и Чоботенко из первой команды
13.01.2026, 19:27 34
Футбол
Стало известно, сколько заработала Костюк за финал WTA 500 в Брисбене
Стало известно, сколько заработала Костюк за финал WTA 500 в Брисбене
13.01.2026, 04:27 3
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем