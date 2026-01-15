После поражения от Арсенала тренер Челси сделал неожиданное заявление

Тренер «Челси» Лиэм Росеньор поделился комментариями после неудачи в поединке с «Арсеналом» (2:3) в рамках первого полуфинала Кубка английской лиги.

«Я крайне удовлетворен самоотдачей и уровнем вовлеченности своих подопечных. Футболисты выложились без остатка.

Встреча получилась открытой. Безусловно, расстраивает мяч, пропущенный после розыгрыша углового. Обидным стал и третий гол, поскольку на тот момент нам удалось вернуться в игру и завладеть инициативой.

В начале второй половины матча концентрация немного снизилась, однако я не имею претензий к игрокам. Ряд футболистов перенесли простуду, некоторые столкнулись с травмами в течение недели, но коллектив доказал свою готовность сражаться друг за друга до конца.

Роберт Санчес проявил себя как высококлассный голкипер. Его блестящий сэйв при счете 1:3 оставил нам шансы на успех. Нам предстоит работа над ошибками, но общий настрой команды меня порадовал», – отметил Лиэм Росеньор.