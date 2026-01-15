Кубок Нидерландов. Аякс потерпел сенсационное фиаско от АЗ со счетом 0:6

Вечером 14 января состоялись 4 матча 1/8 финала Кубка Нидерландов.

ПСВ легко вышел в четвертьфинал, разгромив Ден Бош (4:1).

Также задачу выполнили Телстар (3:1 против Алмере Сити) и Гоу Эхед Иглз (в серии пенальти с Хераклесом – 2:2, пен. 2:1).

А вот Аякс в гостях потерпел сенсационное фиаско от АЗ Алкмаар, уступив со счетом 0:6.

Команда из Амстердама осталась в меньшинстве на 66-й минуте, когда был удален Оуэн Вейндал.

Ранее в четвертьфинал вышел Твенте, еще две игры пройдут 15 января, а последняя – 20 января.

Кубок Нидерландов

1/8 финала

АЗ Алкмар – Аякс – 6:0

Голы: Пэрротт, 2, 33, 80, Копмейнерс, 45+1, Сміт, 47, Садик, 88

Ден Босх – ПСВ – 1:4

Голы: Вербек, 78 – Дриош, 11, 26, Ман, 13, Байрактаревич, 22

Алмере Сити – Телстар – 1:3

Голи: Бургеринг, 85 – Зонневелд, 1, Браувер, 48, Офферхаус, 62

Гоу Эхед Иглс – Хераклес – 2:2 (пен. 2:1)

Голы: Смит, 9, Сюре, 82 – Куленович, 5, Хрустич, 62

