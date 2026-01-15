Определен самый богатый теннисист в истории. Алькарас уже в первой пятерке
Возглавил рейтинг Новак Джокович
Новак Джокович возглавил рейтинг теннисистов по сумме призовых за карьеру. Серб заработал более 191 млн долларов, что является абсолютным рекордом в истории мужского тенниса. Второе место занял Рафаэль Надаль с показателем почти 135 млн, а третьим стал Роджер Федерер – более 130 млн.
В топ-5 также вошли Энди Маррей и Карлос Алькарас, который в 22 года уже преодолел отметку в 60 млн долларов призовых.
Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua
В десятке самых успешных по заработкам также находятся Александр Зверев, Янник Синнер, Даниил Медведев, Пит Сампрас и Стэн Вавринка.
Рейтинг GiveMeSport учитывает только призовые, без рекламных контрактов.
Топ-10 теннисистов по сумме призовых за карьеру (мужчины):
- Новак Джокович – $191,252,375
- Рафаэль Надаль – $134,946,100
- Роджер Федерер – $130,594,339
- Энди Маррей – $64 687 542
- Карлос Алькарас – $60 032 046
- Александр Зверев – $58 134 592
- Янник Синнер – $56 632 426
- Даниил Медведев – $48 820 721
- Пит Сампрас – $43 280 489
- Стэн Вавринка – $37 792 029
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Браун – о разговоре с Климасом после реванша с Фьюри
Украинец забил пятый гол за «Жирону»