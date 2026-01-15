Определен самый богатый теннисист в истории. Алькарас уже в первой пятерке

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
ATP
Возглавил рейтинг Новак Джокович

Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович и Карлос Алькарас

Новак Джокович возглавил рейтинг теннисистов по сумме призовых за карьеру. Серб заработал более 191 млн долларов, что является абсолютным рекордом в истории мужского тенниса. Второе место занял Рафаэль Надаль с показателем почти 135 млн, а третьим стал Роджер Федерер – более 130 млн.

В топ-5 также вошли Энди Маррей и Карлос Алькарас, который в 22 года уже преодолел отметку в 60 млн долларов призовых.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

В десятке самых успешных по заработкам также находятся Александр Зверев, Янник Синнер, Даниил Медведев, Пит Сампрас и Стэн Вавринка.

Рейтинг GiveMeSport учитывает только призовые, без рекламных контрактов.

Топ-10 теннисистов по сумме призовых за карьеру (мужчины):

  1. Новак Джокович – $191,252,375
  2. Рафаэль Надаль – $134,946,100
  3. Роджер Федерер – $130,594,339
  4. Энди Маррей – $64 687 542
  5. Карлос Алькарас – $60 032 046
  6. Александр Зверев – $58 134 592
  7. Янник Синнер – $56 632 426
  8. Даниил Медведев – $48 820 721
  9. Пит Сампрас – $43 280 489
  10. Стэн Вавринка – $37 792 029

GiveMeSport Новак Джокович Рафаэль Надаль Роджер Федерер Энди Маррей Карлос Алькарас (теннисист) Александр Зверев Янник Синнер Даниил Медведев Пит Сампрас Стэн Вавринка рейтинг призовые
Дмитрий Олийченко Источник: GiveMeSport
