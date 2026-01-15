Определен самый богатый теннисист в истории. Алькарас уже в первой пятерке

Новак Джокович возглавил рейтинг теннисистов по сумме призовых за карьеру. Серб заработал более 191 млн долларов, что является абсолютным рекордом в истории мужского тенниса. Второе место занял Рафаэль Надаль с показателем почти 135 млн, а третьим стал Роджер Федерер – более 130 млн.

В топ-5 также вошли Энди Маррей и Карлос Алькарас, который в 22 года уже преодолел отметку в 60 млн долларов призовых.

В десятке самых успешных по заработкам также находятся Александр Зверев, Янник Синнер, Даниил Медведев, Пит Сампрас и Стэн Вавринка.

Рейтинг GiveMeSport учитывает только призовые, без рекламных контрактов.

Топ-10 теннисистов по сумме призовых за карьеру (мужчины):