Разгром от Манчестер Сити, победа Динамо, первый трофей Баварии в сезоне

Главные новости за 16 августа на Sport.ua

Разгром от Манчестер Сити, победа Динамо, первый трофей Баварии в сезоне
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за субботу, 16 августа.

1А. В чемпионате все спокойно. Динамо уверенно обыграло Эпицентр в Тернополе
Команда Шовковского на внутренней арене идет без потерь очков

1В. 10 матчей без поражений. Колос сыграл вничью с Карпатами
«Колоски» вдесятером выстояли против «львов», продлив беспроигрышную серию до 10 поединков подряд

1С. Бывшие игроки передали привет. Металлист 1925 разбил Александрию
Команда Нестеренко продолжает свое падение после начала сезона

2А. Голы новичков и дубль Холанда. Ман Сити начал сезон АПЛ с разгромной победы
Горожане уверенно одолели Вулверхэмптон 4:0 в матче первого тура чемпионата Англии

Старт сезона АПЛ. Тоттенхэм забил 3 гола, победа новичка
Ришарлисон начал сезон с дубля

3. Чемпионский старт. Барселона без проблем разобралась с Мальоркой в Ла Лиге
Каталонцы победили со счетом 3:0

4А. Трофей для Кейна. Бавария выиграла Суперкубок Германии. Гарри забил гол
Немцы обыграли в финале Штутгарт

4В. Степанов впервые забил на профи-уровне. Его клуб вылетел из Кубка Германии
Нюрнберг вылетел из национального кубка

5. Реванш удался. Сборная Украины обыграла Швейцарию в пре-квалификации ЧМ
Команда Айнарса Багатскиса близка к выходу в основную квалификацию

6. Прыжки в высоту. Олег Дорощук занял 3-е место на этапе Бриллиантовой лиги
Украинский спортсмен в Польше взял высоту 2.28 метра

7. Сухой матч Трубина. Бенфика стартовала в новом сезоне чемпионата с победы
16 августа орлы минимально переиграли Эштрелу Амадору 1:0 во втором туре

8А. Синнер одолел 136-ю ракетку и стал первым финалистом Мастерса в Цинциннати
Янник в двух сетах обыграл Теренса Атмана и продолжает защиту прошлогоднего трофея

8В. Алькарас разобрал Зверева и пробился в финал Мастерса в Цинциннати
Карлос в двух сетах обыграл Александра в полуфинале турнира ATP 1000 в США

9. Претендент для Усика? Итаума уничтожил Уайта в Эр-Рияде за две минуты
Талантливый британец не заметил сопротивления соотечественника в Саудовской Аравии

10. Лео вернулся. Месси и Суарес вырвали победу для Интер Майами в матче MLS
Цапли одолели Лос-Анджелес Гэлакси 3:1, еще один мяч для Майами забил Жорди Альба

главные новости
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
