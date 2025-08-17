Сухой матч Трубина. Бенфика стартовала в новом сезоне чемпионата с победы

16 августа состоялся матч второго тура чемпионата Португалии 2025/26 между командами Эштрелла Амадора и Бенфика.

Поединок прошел на стадионе Эштадиу Жозе Гомеш. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

Единственный гол на 60-й минуте забил греческий форвард Вангелис Павлидис, который реализовал пенальти.

Всю встречу в воротах Бенфики отыграл украинский голкипер Анатолий Трубин. Украинец не пропустил ни одного мяча и сделал один сев.

Бенфика провела первое противостояние в новом сезоне национального первенства. В третьем туре подопечные Бруну Лаже поборются с ФК Тондела.

Чемпионат Португалии 2025/26. 2-й тур, 16 августа

Эштрелла Амадора – Бенфика – 0:1

Гол: Вангелис, 60 (пен.)

