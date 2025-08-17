Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Сухой матч Трубина. Бенфика стартовала в новом сезоне чемпионата с победы
Чемпионат Португалии
Эштрела Амадора
16.08.2025 22:30 – FT 0 : 1
Бенфика
Португалия
17 августа 2025, 00:42 | Обновлено 17 августа 2025, 00:45
Сухой матч Трубина. Бенфика стартовала в новом сезоне чемпионата с победы

16 августа орлы минимально переиграли Эштрелу Амадору 1:0 во втором туре

Сухой матч Трубина. Бенфика стартовала в новом сезоне чемпионата с победы
Getty Images/Global Images Ukraine

16 августа состоялся матч второго тура чемпионата Португалии 2025/26 между командами Эштрелла Амадора и Бенфика.

Поединок прошел на стадионе Эштадиу Жозе Гомеш. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Единственный гол на 60-й минуте забил греческий форвард Вангелис Павлидис, который реализовал пенальти.

Всю встречу в воротах Бенфики отыграл украинский голкипер Анатолий Трубин. Украинец не пропустил ни одного мяча и сделал один сев.

Бенфика провела первое противостояние в новом сезоне национального первенства. В третьем туре подопечные Бруну Лаже поборются с ФК Тондела.

Чемпионат Португалии 2025/26. 2-й тур, 16 августа

Эштрелла Амадора – Бенфика – 0:1

Гол: Вангелис, 60 (пен.)

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
