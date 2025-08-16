Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Португалии
Эштрела Амадора
16.08.2025 22:30 - : -
Бенфика
Португалия
Эштрела Амадора – Бенфика. Прогноз и анонс на матч чемпионата Португалии

Поединок состоится 16 августа в 22:30 по Киеву

Эштрела Амадора – Бенфика. Прогноз и анонс на матч чемпионата Португалии
Getty Images/Global Images Ukraine

16 августа на Эштадиу Жозе Гомеш пройдет матч 2-го тура Примейры Португалии, в котором Эштрела Амадора встретится с Бенфикой. Поединок начнется в 22:30 по европейскому времени.

Эштрела Амадора

Команда не так давно пережила банкротство. Пришлось все начинать в 2020-м году с третьего дивизиона. Впрочем, прогресс был очень быстрым. Уже спустя три сезона получилось вернуться в Примейру, в новом своем формате. Там, правда, пока что шла упорная борьба за выживание. Сначала новичок закрепился на четырнадцатой позиции. А в следующем сезоне и вовсе было 29 очков. Повезло, что нашлось сразу три еще более слабых соперника, так что даже с такими унылыми результатами закончили на безопасном пятнадцатом месте, даже избежав необходимости играть в стыковых поединках.

В новом розыгрыше подопечные Жозе Фариа сумели сразу зацепиться за очко. Они ответили голом на пропущенный на поле Эшторила, оформив 1:1. Кстати, отметился один из новичков - Стойка.

Бенфика

Клуб в прошлом сезоне, сменив по ходу Шмидта на Бруну Лаже, ограничился только одним трофеем, Кубком Лиги. Остальные внутренние турниры Трубин и компания в итоге проигрывали своему соседу и врагу - Спортингу. Тем приятнее было начать после паузы с 1:0 в очередном дерби, в рамках Суперкубка.

В целом, команда отлично начинает сезон. Взяв трофей, она не столкнулась с проблемами в первом раунде квалификации Лиги чемпионов. Ниццу победили с идентичным счетом 2:0 как на выезде, так и дома. Причем дома отметились дважды уже в первые пол часа, так что много сил явно не затратили. Но все равно Трубин продлил свою сухую серию - пока что он в нынешнем сезоне просто непробиваем.

Статистика личных встреч

В первый и последний раз гранд из Лиссабона проигрывал этому сопернику в 2000-м году. А все девять крайних матчей заканчивал своей победой.

Прогноз

Букмекерские конторы верят, что вице-чемпион страны продолжит штамповать победы без сверхусилий. Ставим на то, что он выиграет с форой -1,5 забитых гола (коэффициент - 1,62).

Прогноз Sport.ua
Эштрела Амадора
16 августа 2025 -
22:30
Бенфика
Фора Бенфики (-1.5) 1.62
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
Эштрела Амадора Бенфика чемпионат Португалии по футболу Анатолий Трубин
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
