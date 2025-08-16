Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Трофей для Кейна. Бавария выиграла Суперкубок Германии. Гарри забил гол
Суперкубок Германии
Штутгарт
16.08.2025 21:30 – FT 1 : 2
Бавария
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Германия
16 августа 2025, 23:27 |
480
2

Трофей для Кейна. Бавария выиграла Суперкубок Германии. Гарри забил гол

Немцы обыграли в финале Штутгарт

16 августа 2025, 23:27 |
480
2
Трофей для Кейна. Бавария выиграла Суперкубок Германии. Гарри забил гол
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

16 августа прошел матч за Суперкубок Германии между командами Штутгарт и Бавария.

В сезоне 2024/25 Бавария выиграла трофей Бундеслиги, а Штутгарт завоевал национальный Кубок.

Поединок прошел на стадионе МХП-Арена в Штутгарте. Мюнхенцы победили со счетом 2:1 и выиграли трофей.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Голы в матче забивали Гарри Кейн (18) и Луис Диас (77). В конце матча за швабов забил Джейми Левелинг.

Для обоих коллективов это был первый матч в новой кампании. 22 августа мюнхенцы проведут противостояние первого тура чемпионата против РБ Лейпциг, а швабы через день встретятся с Унионом Берлин.

Суперкубок Германии. 16 августа.

Штутгарт – Бавария – 1:2

Голы: Левелинг, 90+3 – Кейн, 18, Диас, 77.

Штутгарт: Бредлов, Миттельштедт, Фагноман (Асиньон 81), Шабо (Хендрикс 71), Хакес, Штиллер, Каразор (Нарти 81), Фюрих (Демирович 71), Левелинг, Ундав, Вольтемаде.

Бавария: Нойер, Станишич, Лаймер (Боэ 72), Та, Упамекано (Ким Мин Чжэ 80), Горецка, Киммих, Олисе, Диас, Гнабри (Геррейру 80), Кейн.

По теме:
Штутгарт – Бавария. Суперкубок Германии. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Штутгарт и Бавария назвали стартовые составы на Суперкубок Германии
Штутгарт – Бавария. Прогноз и анонс на матч за Суперкубок Германии
Штутгарт Бавария Суперкубок Германии по футболу Гарри Кейн Луис Диас Джейми Левелинг
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Судаков выбрал клуб, за который проведет новый сезон. Есть варинат из АПЛ
Футбол | 16 августа 2025, 04:40 2
Судаков выбрал клуб, за который проведет новый сезон. Есть варинат из АПЛ
Судаков выбрал клуб, за который проведет новый сезон. Есть варинат из АПЛ

«Вест Хэм» интересуется украинцем, но сам футболист хочет остаться в «Шахтере»

«Он превосходит их». Луис Энрике сделал важное заявление по Забарному
Футбол | 16 августа 2025, 23:22 0
«Он превосходит их». Луис Энрике сделал важное заявление по Забарному
«Он превосходит их». Луис Энрике сделал важное заявление по Забарному

Илья может дебютировать за ПСЖ в матче с Нантом

Трансфер согласован. Зинченко покидает Арсенал и уходит в титулованный клуб
Футбол | 16.08.2025, 09:23
Трансфер согласован. Зинченко покидает Арсенал и уходит в титулованный клуб
Трансфер согласован. Зинченко покидает Арсенал и уходит в титулованный клуб
КЛИЧКО: «У меня есть вопрос к Ломаченко. Он великолепен»
Бокс | 16.08.2025, 07:42
КЛИЧКО: «У меня есть вопрос к Ломаченко. Он великолепен»
КЛИЧКО: «У меня есть вопрос к Ломаченко. Он великолепен»
Суркис услышал Шовковского. Динамо готовит трансфер кипера-полуфиналиста ЧМ
Футбол | 16.08.2025, 19:20
Суркис услышал Шовковского. Динамо готовит трансфер кипера-полуфиналиста ЧМ
Суркис услышал Шовковского. Динамо готовит трансфер кипера-полуфиналиста ЧМ
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
pol-55
Спочатку всі били били та мимо, а Кейн з1го разу,потім ще розвернув атаку і Діас(який добре грав)дебютнув в 1 му матчі ,Ноєр ще на висоті.А взагалі цим складом і цим тренером Баварія ще Бундеслігу може потягнути,а от ЛЧ уви.P.S.Компані не дав часу(пару хв.)пацанам показати себе і нам що вони собою є.
Ответить
0
Mark4854590
Понеслося... Відкрили ящик Пандори))
Ответить
0
Популярные новости
Рой ДЖОНС: «Это единственный боксер, который попытается победить Усика»
Рой ДЖОНС: «Это единственный боксер, который попытается победить Усика»
16.08.2025, 04:22
Бокс
Клуб УПЛ выгнал из первой команды капитана и основного защитника
Клуб УПЛ выгнал из первой команды капитана и основного защитника
15.08.2025, 17:55 2
Футбол
Красюк хочет организовать один из самых больших боев века, но не с Усиком
Красюк хочет организовать один из самых больших боев века, но не с Усиком
15.08.2025, 04:36 1
Бокс
Два метра. Магучих стала победительницей этапа Бриллиантовой лиги в Польше
Два метра. Магучих стала победительницей этапа Бриллиантовой лиги в Польше
15.08.2025, 18:05 13
Другие виды
Реал получил официальное предложение по Лунину
Реал получил официальное предложение по Лунину
15.08.2025, 08:24 5
Футбол
Обновлен рейтинг Золотого мяча после сумасшедшего камбэка в Суперкубке УЕФА
Обновлен рейтинг Золотого мяча после сумасшедшего камбэка в Суперкубке УЕФА
16.08.2025, 07:20 1
Футбол
Боб АРУМ: «Он проиграл этот бой. Абсурд, как судьи отдали победу?»
Боб АРУМ: «Он проиграл этот бой. Абсурд, как судьи отдали победу?»
15.08.2025, 08:46 1
Бокс
Забарный и Сафонов провели первый разговор. Известен результат
Забарный и Сафонов провели первый разговор. Известен результат
16.08.2025, 08:40 26
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем