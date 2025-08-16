Трофей для Кейна. Бавария выиграла Суперкубок Германии. Гарри забил гол

16 августа прошел матч за Суперкубок Германии между командами Штутгарт и Бавария.

В сезоне 2024/25 Бавария выиграла трофей Бундеслиги, а Штутгарт завоевал национальный Кубок.

Поединок прошел на стадионе МХП-Арена в Штутгарте. Мюнхенцы победили со счетом 2:1 и выиграли трофей.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Голы в матче забивали Гарри Кейн (18) и Луис Диас (77). В конце матча за швабов забил Джейми Левелинг.

Для обоих коллективов это был первый матч в новой кампании. 22 августа мюнхенцы проведут противостояние первого тура чемпионата против РБ Лейпциг, а швабы через день встретятся с Унионом Берлин.

Суперкубок Германии. 16 августа.

Штутгарт – Бавария – 1:2

Голы: Левелинг, 90+3 – Кейн, 18, Диас, 77.

Штутгарт: Бредлов, Миттельштедт, Фагноман (Асиньон 81), Шабо (Хендрикс 71), Хакес, Штиллер, Каразор (Нарти 81), Фюрих (Демирович 71), Левелинг, Ундав, Вольтемаде.

Бавария: Нойер, Станишич, Лаймер (Боэ 72), Та, Упамекано (Ким Мин Чжэ 80), Горецка, Киммих, Олисе, Диас, Гнабри (Геррейру 80), Кейн.