Суперкубок Германии
Германия17 августа 2025, 01:21 |
27
0
Штутгарт – Бавария – 1:2. Суперкубок Германии. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча за Суперкубок Германии
16 августа состоялся матч за Суперкубок Германии между командами Штутгарт и Бавария.
Поединок прошел на стадионе МХП-Арена. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу мюнхенцев.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Бавария завоевала первый трофей сезона. А Гарри Кейн, который отличился на 18-й минуте, выиграл второй титул в карьере.
Суперкубок Германии. 16 августа
Штутгарт – Бавария – 1:2
Голы: Левелинг, 90+3 – Кейн, 18, Диас, 77
Видеообзор матча
События матча
90’ +4
ГОЛ ! Мяч забил Джейми Левелинг (Штутгарт).
77’
ГОЛ ! Мяч забил Луис Диас (Бавария).
18’
ГОЛ ! Мяч забил Гарри Кэйн (Бавария).
