  4. Штутгарт – Бавария – 1:2. Суперкубок Германии. Видео голов и обзор матча
Суперкубок Германии
Штутгарт
16.08.2025 21:30 – FT 1 : 2
Бавария
Германия
17 августа 2025, 01:21 |
27
0

Смотрите видеообзор матча за Суперкубок Германии

Getty Images/Global Images Ukraine

16 августа состоялся матч за Суперкубок Германии между командами Штутгарт и Бавария.

Поединок прошел на стадионе МХП-Арена. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу мюнхенцев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Бавария завоевала первый трофей сезона. А Гарри Кейн, который отличился на 18-й минуте, выиграл второй титул в карьере.

Суперкубок Германии. 16 августа

Штутгарт – Бавария – 1:2

Голы: Левелинг, 90+3 – Кейн, 18, Диас, 77

Видеообзор матча

События матча

90’ +4
ГОЛ ! Мяч забил Джейми Левелинг (Штутгарт).
77’
ГОЛ ! Мяч забил Луис Диас (Бавария).
18’
ГОЛ ! Мяч забил Гарри Кэйн (Бавария).
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
