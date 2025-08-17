16 августа состоялся матч за Суперкубок Германии между командами Штутгарт и Бавария.

Поединок прошел на стадионе МХП-Арена. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу мюнхенцев.

Бавария завоевала первый трофей сезона. А Гарри Кейн, который отличился на 18-й минуте, выиграл второй титул в карьере.

Суперкубок Германии. 16 августа

Штутгарт – Бавария – 1:2

Голы: Левелинг, 90+3 – Кейн, 18, Диас, 77

Видеообзор матча